Morawiecki zapowiada powołanie w Sejmie komisji ds. deregulacji (aktualizacja)

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w piątek, że w Sejmie powołana zostanie specjalna komisja, która zajmie się deregulacją w obszarze działalności gospodarczej. Wskazał, że rząd podnosząc kwotę wolną i obniżając podatki tworzy najlepsze możliwe warunki rozwoju dla przedsiębiorców.

Jak mówił Morawiecki w czasie wizyty w firmie cukierniczej Jutrzenka Dobre Miasto w Dobrym Mieście, Polski Ład w obszarze działań dla przedsiębiorców, to wydatek rzędu 20 mld zł na podniesione koszty uzyskania przychodu, ale też kilkaset mld zł na inwestycje w otoczeniu przedsiębiorstw, m.in. na uzbrojenie terenów, aby przedsiębiorcy łatwiej mogli prowadzić działalność.

Podkreślił wagę deregulacji dla działalności gospodarczej i zapowiedział, że "w Sejmie powołamy komisję, która będzie się zajmować deregulacją."

Jak dodał, "podnosząc kwotę wolną i obniżając w ostatnich latach podatki (...) tworzymy najlepsze możliwe warunki rozwoju dla naszych przedsiębiorców". Stwierdził też, że "bardzo często rozmawiamy" o tym, jak jeszcze bardziej poprawić warunki do inwestowania, aby inwestycje, płace i konsumpcja "nawzajem się nakręcały".

Szef rządu podziękował wszystkim, którzy "wykonali pracę, by ocalić polskie firmy w czasie Covid".

"Ta firma (Jutrzenka-PAP) też skorzystała z tarczy finansowej i - jak powiedział mi prezes - pozwoliła ona ochronić miejsca pracy, ale z drugiej strony zainwestować w nowy sprzęt, a nowy sprzęt to podniesienie wydajności, produktywności, podbój nowych rynków eksportowych i to chodzi w polskiej gospodarce" - mówił premier.

Jak dodał, "to mechanizm naczyń połączonych a państwo ma w tym mechanizmie jak najwięcej pomagać i to jest sercem Polskiego Ładu". "Na tym się skupiamy i na tym się koncentrujemy i cieszę się, że wszystkie wskaźniki gospodarcze, które czytam co rano pokazują nam, że Polski Ład popycha polską gospodarkę w bardzo właściwym kierunku"- wskazał szef rządu.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk przypomniała, że do przedsiębiorców w całej Polsce trafiło wsparcie w wysokości ponad 220 mld zł. Jak oceniła, to pozwoliło ochronić miejsca pracy ale także zapewnić stabilność finansową przedsiębiorcom.

Dodała, że wskaźniki dotyczące aktywności przemysłowej stale są bardzo wysokie. Najniższe jest za to - według Eurostatu - bezrobocie - mówiła.

"Nie zatrzymujemy się, patrzymy na Polski Ład i Krajowy Plan Odbudowy. Patrzymy na potencjał, który będzie związany z dobrym klimatem dla firm. Naszym wyzwaniem i celem jest utworzenie ponad pół miliona miejsc pracy" - wskazała.

Dodała, że przedsiębiorcy jak i pracownicy mikro, małych i średnich firm będą mogli skorzystać z wielu ulg i obniżek podatków.

Prezes dobromiejskiej firmy Maciej Tryt powiedział, że Jutrzenka wciąż inwestuje w linie produkcyjne oraz hale. Produkty cukiernicze, takie jak krówki czy śliwki w czekoladzie sprzedawane są w Polsce poprzez sieci handlowe ale także eksportowane na tak odległe rynki jak Arabia Saudyjska, Jemen czy Sudan. Firma zatrudnia 240 pracowników.

