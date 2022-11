Morawiecki: zyski netto spółek energetycznych w 2023 r. powinny być niewielkie

Mechanizmy zamrażania cen energii mają prowadzić do tego, aby w 2023 r. zyski netto spółek energetycznych i wydobywczych były tylko nieco wyższe od zera - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

"Zyski spółek Skarbu Państwa są dziś wysokie i na tym polega zmiana sposobu kształtowania cen, aby zysk netto był niewielki, bo ten zysk pokrywa wszystkie koszty" - mówił Morawiecki na forum RDS. "Ja jestem za tym, żeby te spółki miały pokryte koszty, ale żeby zysk był minimalny" - dodał. Jak zaznaczył, jedną z metod osiągnięcia tego celu, obok mechanizmu zamrożenia cen energii, jest ograniczenie inwestycji do niezbędnych. "Nie będę żałował obrotu, dystrybucji, wytwarzania, ten sektor musi się zamknąć zyskiem zero plus" - podkreślał szerz rządu.

Odnosząc się do pytań o wzrost krajowego wydobycia węgla Morawiecki stwierdził, że do końca roku rząd przedstawi plan inwestycyjnych dla górnictwa, ale zastrzegł, że chodzi przede wszystkim o inwestycje krótkoterminowe na niewielką skalę, które nie dadzą wielkiego efektu, jeśli chodzi o wzrost wydobycia. Jak tłumaczył, wielkie inwestycje w górnictwie są bardzo kosztowne i długotrwałe, i nie ma żadnej gwarancji, że po zakończeniu, taka inwestycja nadal będzie opłacalna, czy nie będziemy mieli wtedy do czynienia ze spadkiem cen węgla na rynku. Jak zaznaczył, spółki - które na polecenie rządu importują węgiel - raportują, że na światowych rynkach ceny spadają.

Jak podkreślał Morawiecki, do zamykania polskich kopalń "zmusza nas polityka klimatyczna UE", a rząd starał się ten proces zorganizować racjonalnie.

