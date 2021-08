Morawska-Stanecka (Lewica): amerykańskie sankcje wobec Polski - możliwe i prawdopodobne

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) oceniła w piątek za możliwe i prawdopodobne, iż następstwem uchwalenia przez Sejm nowelizacji tzw. ustawy medialnej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego mogą być wymierzone w Polskę sankcje ze strony USA.

"Oczywiście, że to jest możliwe. Pierwszą sankcją, o której się mówi już bardzo dużo, jest niezaproszenie przedstawicieli Polski na konferencję demokratów organizowaną przez Joe Bidena - i to jest bardzo prawdopodobne, że albo Polska nie dostanie zaproszenia, albo tylko pewni politycy dostaną zaproszenie, bo to też jest możliwe. Przecież Amerykanie doskonale zdają sobie sprawę, kto w Polsce stoi po stronie wolności, kto stoi po stronie wolności mediów" - powiedziała wicemarszałek, pytana o sprawę przez dziennikarzy w Katowicach.

Serwis rmf24.pl podał w piątek nieoficjalne informacje, jakoby konsekwencją uchwalenia nowelizacji Kpa oraz tzw. ustawy medialnej miałyby być sankcje wymierzone w polski rząd; miałyby one przyjąć postać np. braku zaproszenia na światowy Szczyt Demokracji organizowany przez prezydenta USA Joe Bidena, blokadę planowanego przez stronę polską zakupu czołgów Abrams, a nawet nałożenie personalnych sankcji na najwyższych polskich funkcjonariuszy państwowych. Wcześniej serwis wp.pl nieoficjalnie informował o możliwości relokacji części amerykańskich wojsk stacjonujących w Polsce do innego kraju na wschodniej flance NATO, na przykład Rumunii.

Wicemarszałek Morawska-Stanecka przypomniała, że kiedy w styczniu w Senacie procedowano uchwałę, wyrażającą - jak mówiła - "poparcie dla społeczeństwa amerykańskiego po haniebnym ataku na Kongres, to senatorowie PiS zagłosowali przeciw". "W związku z czym Amerykanie naprawdę wiedzą, gdzie, które instytucje w Polsce stoją po stronie wolności" - oceniła parlamentarzystka Lewicy.

"Jeżeli chodzi o sprawę czołgów Abrams - to też (blokada ich sprzedaży Polsce - PAP) jest bardzo prawdopodobne, dlatego, że Amerykanie jeszcze w żaden sposób nie powiedzieli, że oni akurat te czołgi nam sprzedadzą. Polska jest bardzo mocno zainteresowana zakupem tych czołgów, ale nie wiadomo, czy je dostaniemy" - dodała Gabriela Morawska-Stanecka.

"Trzecia rzecz (ewentualne nałożenie personalnych sankcji na najwyższych polskich funkcjonariuszy państwowych - PAP), to już jest opcja atomowa. Tu myślę, że to jest na razie mówienie, ale nie byłabym przekonana, czy jeżeli wszystko zawiedzie, czy zastosowana zostanie ta opcja atomowa, czyli niektórzy politycy nie będą mieli wstępu do Stanów Zjednoczonych" - podsumowała wicemarszałek Senatu.

Uchwalona w środę nowelizacja, którą teraz zajmie się Senat, przewiduje, że koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE plus Norwegia, Islandia i Lichtenstein), pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. W ocenie opozycji jest ona wymierzona w Grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery.

W intencji autorów projektu, nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 roku przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

Na środowym posiedzeniu Sejm przyjął m.in. dwie poprawki zgłoszone przez PiS. Pierwsza z nich zakłada, że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, a które wygasają w okresie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu, zostają przedłużone na okres siedmiu miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające w stosunku do tych podmiotów postępowania dotyczące udzielenia koncesji zostają zawieszone na czas siedmiu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Nowela wzbudziła krytyczne reakcje przedstawicieli amerykańskiej administracji. Rząd USA ocenił, że zagraża ona interesom amerykańskich inwestorów w Polsce. Sekretarz stanu USA Anthony Blinken wyraził w czwartek "głębokie zakłopotanie" nowelizacją, która może dotknąć telewizję TVN, "najczęściej oglądaną niezależną stację informacyjną, która jest też jedną z największych amerykańskich inwestycji w kraju". "Te akty legislacyjne są sprzeczne z zasadami i wartościami, na których zbudowane są nowoczesne i demokratyczne państwa. Apelujemy do polskiego rządu, by zademonstrowały swoje przywiązanie do tych wspólnych zasad nie tylko w słowach, ale i czynach" - powiedział Blinken.

Szef dyplomacji USA wyraził również "głębokie zaniepokojenie" w związku z zakończeniem parlamentarnych prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego; zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o jej zawetowanie.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński w kontekście doniesień medialnych ws. restrykcji ze strony USA ocenił w piątek w rozmowie z portalem wPolityce.pl, że mamy do czynienia z dużą ilością fałszywych informacji, często zmyślonych i że to mechanizm dezinformacji, mający wywołać wrażenie, że jeśli Polska zdecyduje się na zmiany w prawie, to może być zagrożone nasze bezpieczeństwo.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl