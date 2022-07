Rząd pracuje nad wsparciem dla ciepłownictwa

Pracujemy nad kompleksowym rozwiązaniem wspierającym odbiorców energii i ciepła. Jest już dodatkowe rozwiązanie, które zabezpiecza gwarancje BGK dla małych ciepłowni potrzebujących środków, aby zapewnić surowiec i kupić węgiel - poinformowała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze dostarczają ciepło systemowe do ok. 6,4 mln gospodarstw domowych.

Przeprowadzono ankietę wśród 400 ciepłowni, ponad 260 ciepłowni przekazało swoje zapotrzebowanie. wśród potrzeb są m.in. gwarancje kredytowe.

Rząd wprowadzi rozwiązania umożliwiające utworzenie linii kredytowej przez BGK, przeznaczonej na zagwarantowanie ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ws. dodatku węglowego, którego wysokość wyniesie 3000 zł - poinformowała we wtorek szefowa resortu klimatu i środowiska.

Minister Moskwa podczas wtorkowej konferencji prasowej była pytana, czy są planowane jakieś kolejne programy osłonowe w kontekście wypowiedzi prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przewidywanych "bezprecedensowych" podwyżkach cen energii elektrycznej w przyszłym roku.

Kompleksowy pakiet

- Pracujemy nad kompleksowym pakietem, który po pierwsze mógłby wpłynąć na cenę, a po drugie byłby elementem osłonowym - zarówno jeśli chodzi o energię, jak i ciepło. W tej ustawie jest też dodatkowe rozwiązanie, które zabezpiecza gwarancje BGK dla małych ciepłowni, które potrzebują tych środków żaby zapewnić surowiec i kupić węgiel. To jest coś, co dodatkowo w tej ustawie poza elementem dodatku węglowego się znajduje. To nam zgłaszają ciepłownie - poinformowała szefowa MKiŚ.

- Zrobiliśmy ankietę wśród 400 ciepłowni. Ponad 260 ciepłowni przekazało nam swoje zapotrzebowanie. Wśród tych głównych potrzeb znalazła się potrzeba zabezpieczenia i gwarancji finansowych. Stąd też odpowiedź w tej ustawie i gwarancje BGK dla tych małych ciepłowni - wyjaśniła minister.

Rząd wprowadzi rozwiązania umożliwiające utworzenie linii kredytowej przez BGK, przeznaczonej na zagwarantowanie ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej. Są to przede wszystkim koszty związane z zakupem paliwa, w tym w ramach kontraktów importowych.

Dialog z Komisją Europejską

Anna Moskwa dodała, że to jest też rozwiązanie, które jest akceptowalne z poziomu Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o pomoc publiczną.

- Jesteśmy też w dialogu z Komisją i innymi państwami, bo te pakiety rozwiązań przez państwa europejskie są zbierane. Każde państwo wybiera sobie swój pakiet działań. W tamtym roku to była u nas tarcza antyinflacyjna, obniżone podatki i dodatek osłonowy. Nad ostatecznym kształtem pracujemy - zapewniła minister klimatu i środowiska.

- Przypomnę, że taryfa na gaz została przedłużona do 2027 r. ustawą z poprzedniego tygodnia. Dzisiaj mamy to rozwiązanie plus gwarancje. Pozostałe elementy będziemy konsekwentnie wdrażać - zapowiedziała.

Minister Moskwa pytana była również, czy wsparcie dotyczyć będzie także odbiorców indywidualnych energii elektrycznej.

- Jak najbardziej tak. Nad pełnym kompleksowym rozwiązaniem pracujemy. Dzisiaj nie będę o nim opowiadać. Zakomunikujemy to w swoim czasie. Mamy taki zespół, gdzie pracujemy nad rozwiązaniami, które byłyby związane z cenami energii i ciepła - dodała Anna Moskwa.