Moskwa: z perspektywy energetyki Trójmorze strategiczne dla Polski

Z perspektywy energetyki i bezpieczeństwa energetycznego współpraca w ramach inicjatywy Trójmorza jest strategiczna dla Polski - powiedziała w czwartek na Kongresie 590 minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza jest tematem wiodącym 7. edycji Kongresu 590, obradującego pod hasłem "Łączymy wszystkich".

Występując na otwarcie drugiego dnia kongresu odbywającego się w podwarszawskim Nadarzynie minister klimatu przypomniała, że bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z filarów współpracy Trójmorza. Podkreśliła, że obecna sytuacja wykazała, jak dobre, potrzebne i przewidujące jest to forum - bliskie polskiej polityce i polskiej strategii w energetyce.

"W Unii Europejskiej - ostatnio uczestniczę regularnie we wszystkich radach ds. energii - dopiero po rozpoczęciu wojny zaczęło się mówić o bezpieczeństwie energetycznym. Podobno jest dużo dokumentów o bezpieczeństwie energetycznym w Unii, natomiast (…) trudno jest odróżnić radę ds. środowiska od rady ds. energii" - oceniła Moskwa.

"Na tej radzie i na tej radzie mówi się wyłącznie o transformacji - i tu i tu są procedowane elementy pakietu Fit for 55. W zasadzie można by te dwie rady skoncentrować do jednej, ponieważ Unia Europejska dopiero po wojnie zaczęła się zajmować bezpieczeństwem energetycznym - w takim trybie ekstraordynaryjnym" - zdiagnozowała minister.

Zaakcentowała, że kraje Trójmorza łączą m.in. infrastruktury energetyczne. "Dzisiaj Słowacy w sytuacji zagrożenia energetycznego - ograniczenia dostaw gazu ze strony Rosji - mogą powiedzieć: mamy połączenie z Polską, zdążyliśmy, projekt, który planowaliśmy przez lata, jest gotowy, możemy go uruchamiać. Mamy połączenie gazowe z Litwą. Mamy swoje bezpieczne połączenia" - zapewniła.

Podkreśliła, że w polskiej polityce energetycznej najważniejszym docelowym i strategicznym kierunkiem jest kierunek północ-południe. "Stąd dla nas, z perspektywy energetyki, Trójmorze jest strategiczne. Czekamy też z niecierpliwością i będziemy wykonywać wszelkie wysiłki dyplomatyczne, żeby Ukraina dołączyła do Trójmorza" - zasygnalizowała.

Przypomniała w tym kontekście o pracach nad przywróceniem nieczynnego połączenia energetycznego spod Rzeszowa z elektrownią Chmielnicka w Ukrainie, z prawdopodobną perspektywą ukończenia jeszcze w tym roku. Zaznaczyła, że da ono dodatkowy element współpracy energetycznej z tym krajem.

"Rozmawiamy z Ukrainą o kolejnych potencjalnych połączeniach gazowych, rozmawiamy ze Słowacją, z Czechami, na ich prośbę, również o kolejnych połączeniach gazowych, co pozwala nam postawić tezę, że w wymiarze energetycznym Polska jest sercem współpracy energetycznej Trójmorza" - uznała minister klimatu.

"To jest nasz ogromny potencjał, potencjał w dostępie do morza, w już zbudowanej infrastrukturze - przez to możemy stawać się nie tylko bardziej niezależni od Federacji Rosyjskiej, ale też możemy tę niezależność dawać państwom Trójmorza" - dodała Moskwa.

Mówiąc o segmencie paliwowym wskazała m.in. na rolę Orlenu na Litwie i Czechach dodając, że w tym pierwszym kraju koncern jest już niezależny od ropy rosyjskiej, a w drugim jest w trakcie uniezależniania się od tego źródła. "Współpraca paliwowa jest ważnym elementem obszaru Trójmorza, co pokazuje m.in. kryzys paliwowy na Ukrainie. Polska pomoc, polskie zaangażowanie i humanitarne i komercyjne pozwala w tym kryzysie paliwowym przetrwać Ukrainie" - zaznaczyła.

"Ta wojna pokazała, jak ważnym narzędziem są surowce energetyczne i współpraca energetyczna, ale też jak ważnym narzędziem militarnym stają się surowce energetyczne w rękach Putina. Stąd ogromne wyzwanie dla Trójmorza w najbliższych latach, żeby przyspieszyć już planowane projekty infrastrukturalne, jak np. nasz terminal FSRU (pływający terminal gazowy - PAP), aby umożliwić państwom szybką niezależność, ale też zacieśniać współpracę energetyczną" - stwierdziła Moskwa.

"Ta współpraca przekłada się potem na współpracę w innych obszarach i jest kluczem do wszystkich innych obszarów" - skonkludowała minister klimatu i środowiska.

