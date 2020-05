Most obrotowy w Giżycku w majówkę otwarty wyłącznie dla żeglarzy

Od piątku do niedzieli most obrotowy w Giżycku będzie otwarty wyłącznie dla żeglarzy. Piesi mogą korzystać z przejścia kładką nad kanałem łuczańskim, kierowcy muszą objeżdżać miasto ulicą Obwodową.

W ostatnich miesiącach giżycki most obrotowy nad kanałem łuczańskim był gruntownie remontowany. Wymieniano m.in. dwa drewniane pokłady, zabezpieczano metalowe elementy, naprawiano przeciekającą sterówkę. Zakres i rozmach prac sprawiły, że most był niedostępny dla kierowców. Miało się to zmienić w piątek, tego dnia planowano oddanie mostu kierowcom i żeglarzom.

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku w czwartek wydał jednak komunikat, w którym poinformowano, że będzie to niemożliwe. Możliwy nowy termin oddania mostu dla kierowców ustalono na 11 maja.

"W dniach 01.05.2020 r. - 03.05.2020 r. most będzie otwarty tylko dla ruchu wodnego" - podano w komunikacie. Dodano, że od 4 do 11 maja most będzie otwierany dla ruchu wodnego "w godzinach ustalonych w terminarzu, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu".

Remont mostu obrotowego (bez kosztów naprawy sterówki) wyniósł ponad 228 tys. zł i był w połowie dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych, a w połowie ze środków powiatu giżyckiego.

Most obrotowy nad kanałem łuczańskim zbudowany został w 1898 roku przez firmę Beuchelt & Co. Grünberg i Schl. z Zielonej Góry po to, by zapewnić dojazd z miasta Loetzen (dawna nazwa Giżycka) do znajdującej się po zachodniej stronie kanału Twierdzy Boyen. Aby umożliwić przepłynięcie pod mostem, należy go ręcznie - za pomocą kręcenia korbą - otworzyć. Całe przęsło mostowe obraca się w bok o 90 stopni i ustawia się równolegle do nabrzeża.

Most jest jedną z największych atrakcji Giżycka, a jego otwarcie w majowy weekend od lat symbolicznie rozpoczynało sezon żeglarski na Mazurach. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa imprezę tę odwołano.