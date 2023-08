Mostostal Zabrze poprawia wyniki finansowe. Znamy kwotę zamówień

Grupa Mostostal Zabrze według szacunków w I półroczu 2023 r. osiągnęła 754,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, notując 33,1 mln zł zysku netto, wobec 506,8 mln zł przychodów i 12,9 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 r.

Mostostal Zabrze podał do wiadomości publicznej szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 r., informując także o wartości zamówień.

- Aktualna wartość backlogu grupy emitenta, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 688,9 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 207,9 mln zł, co łącznie stanowi 896,7 mln zł - podał Mostostal Zabrze, w komunikacie giełdowym.

Według wstępnych danych grupa Mostostal Zabrze w I półroczu 2023 r. osiągnęła 754,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, notując 37,4 mln zł zysku z działalności operacyjnej, zysk brutto w wysokości 43,7 mln zł i 33,1 mln zł zysku netto.

Powyższe szacunkowe wyniki są lepsze niż uzyskane przez grupę w analogicznym okresie 2022 r.

Grupa Mostostal Zabrze w I półroczu 2022 r. osiągnęła bowiem 506,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, notując około 23,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej, zysk brutto w wysokości 20,4 mln zł i prawie 12,9 mln zł zysku netto.

Mostostal Zabrze podkreślając, że sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 r. jest nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, podał, że raport za I półrocze 2023 r. zostanie opublikowany 7 września 2022 roku.

Mostostal Zabrze to grupa przemysłowa prowadząca działalność projektową, produkcyjną, budowlaną i montażową.

Największym akcjonariuszem spółki, według danych z jej strony internetowej, jest Krzysztof Jędrzejewski poprzez KMW Investment (40,71 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki)

