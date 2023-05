Motorami wzrostu GPW będzie rozwój platform obrotu oraz nowe produkty i usługi danowe

GPW realizując nową strategię mocniej skoncentruje się na biznesie podstawowym, ale większy potencjał wzrostu widzi w nowych inicjatywach. Spośród nich dźwigniami wzrostu będą rozwój podstawowych platform obrotu oraz nowe produkty i usługi danowe - poinformowali przedstawiciele GPW.

Nowa strategia GPW zakłada, że do 2027 roku wzrost przychodów grupy wyniesie 157 mln zł, z tego 101 mln zł przypada na nowe inicjatywy strategiczne. Zgodnie z założeniami do 2027 roku ma nastąpić wzrost marży EBITDA GPW do 50 proc. Średnioroczne przychody grupy w latach 2023-2027 sięgną 500 mln zł, a EBITDA 215 mln zł.

"Podobnie jak inne giełdy borykaliśmy się ze skutkami kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie, skutkiem tego była oczywiście wysoka inflacja, wzrost kosztów usług IT i to spowodowało, że rentowność naszej działalności w ostatnim okresie spadła, natomiast nowa strategia przewiduje, że wracamy na ścieżkę wzrostu. W ostatnim roku założyliśmy, że osiągniemy marżę EBITDA na poziomie 50 proc. (...). Średnio ta marża w tym okresie pięciu lat wyniesie 35 proc." - powiedział członek zarządu Adam Młodkowski podczas konferencji.

Strategia zakłada, że nowe inicjatywy w 2027 roku będą odpowiadały za 30 proc. wyniku finansowego grupy kapitałowej GPW.

"Na koniec okresu strategii ok. 30 proc. będzie z nowych linii biznesowych. Widzimy większy potencjał wzrostu w nowych biznesach, ale będziemy bronić i pogłębiać, ubogacać biznes podstawowy" - powiedział prezes Marek Dietl.

"Chcemy, żeby przychody miały w jak największym stopniu charakter powtarzalny i nie były uzależnione tak bardzo od zmian koniunktury na rynkach finansowych" - dodał Młodkowski.

Zgodnie ze strategią, udział przychodów powtarzalnych w całkowitych przychodach ma wynieść 40 proc. w 2027 r.

Dietl pytany o to czy w nowej strategii większy nacisk będzie kładziony na obszar podstawowego biznesu, czy nowych inwestycji ocenił, że większa uwaga skoncentruje się na biznesie podstawowym.

"W poprzedniej strategii weszliśmy w dużo nowych obszarów. Część z nich został wprowadzona z opóźnieniem ze względu na pandemię, ale są obiecujące i nabrały rozpędu, zwłaszcza w ostatnim roku (...). Chcemy więc kontynuować wszystko, co historycznie zaczęliśmy i wzmacniać. W tej strategii koncentrujemy się bardzo mocno na podstawowym biznesie, ale w zupełnie innym ujęciu i to pod względem technologicznym i produktowym. (...) Z jednej strony więc dalej dywersyfikacja, nowe źródła przychodów, z drugiej akcent, by pogłębiać nasze produkty i ofertę" - powiedział prezes.

"W poprzedniej strategii core biznes i nowe inwestycje to był podział uwagi pół na pół, w tej nowej strategii 75 proc. to będzie core biznes, a 25 proc. uwagi na nowe linie" - dodał.

Wśród planowanych inicjatyw strategicznych jest nowa platforma do handlu obligacjami dla inwestorów instytucjonalnych, nowe produkty na rynku GlobalConnect, ETF, ETC, ETN, rozwój instrumentów na rynkach towarowym i finansowym.

"Naszym celem strategicznym jest, by pozostać liderem jeśli chodzi o obrót polskimi spółkami. (...) Stawiamy sobie cel, by w horyzoncie nowej strategii nasz udział w obrotach polskimi spółkami był większy niż 80 proc." - powiedziała członek zarządu Izabela Olszewska.

"Jeśli chodzi o rynek obligacji, to tutaj mamy plany związane z rozszerzeniem oferty dla inwestorów instytucjonalnych. W ramach nowego horyzontu strategicznego, chcemy utworzyć nowy rynek - skarbowych papierów wartościowych, który będzie komplementarny do obecnie istniejącego rynku TBSP prowadzonego przez naszą spółkę córkę BondSpot. Chcemy, by obejmował on segmenty transakcji kasowych, jak i warunkowych, a dostęp do tego rynku będą mieli, obok banków, które uczestniczą w rynku TBSP, także inwestorzy instytucjonalni. Zależy nam, by był to dostęp dla funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeniowych" - dodała.

GPW chce także rozszerzyć rynek GlobalConnect.

"Chcemy, by na tym rynku pojawiły się kolejne spółki z Europy, a w dalszej kolejności ze Stanów" - dodała Olszewska.

GPW planuje też ustrukturyzowane raporty spółek iXBRL, raportowanie ESG i indeksy sustainable finance, dedykowane produkty dla traderów, dane alternatywne.

Wśród rozwiązań technologicznych GPW zapowiada uruchomienie GPW WATS, autorskiego systemu transakcyjnego, TCA Tool czyli aplikacji do analizy mikro- i makrostruktury, chmurę GPW oraz projekt GPW Stork do wykrywania nadużyć na rynku.

Inne projekty strategiczne GPW obejmują rynki obrotu stokenizowanymi aktywami niefinansowymi, Warsaw Integrated Digital Exchange, platformę crowdfundingową oraz wsparcie systemowych zmian na rynku finansowym. GPW zapowiada strategię ESG grupy do 2025 roku oraz narzędzia pozwalające na zarządzanie procesami, poziomem ryzyka oraz mechanizmami kontrolnymi.

"W naszych planach dużo miejsca zajmują nowe rynki. Zaczyna się era aktywów, finansów cyfrowych i w tym obszarze, jako giełda, widzimy duże możliwości. Chcemy wkrótce uruchomić rynek obrotu stokenizowanymi aktywami niefinansowymi - jesteśmy w zaawansowanej fazie prac. Chcemy również w dalszej części naszej strategii, horyzoncie czasowym, gdy pojawią się odpowiednie regulacje, uwarunkowania, zrealizować projekt Warsaw Integrated Digital Exchange, koncentrujący się na tokenizacji aktywów finansowych" - powiedziała Olszewska.

