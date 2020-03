Motoryzacyjni giganci tracą w oczach. Jest jeden wyjątek

Wczorajsze giełdowe tąpnięcie sprowadziło do dna cały rynek, ale koncerny motoryzacyjne swoje trudne dni przeżywają już od kilku miesięcy. Jednak od trzeciej tercji lutego wartość General Motors, Fiat Chrysler Automobiles, PSA czy BMW leci na łeb na szyję. Dziś (10 marca) na starcie europejskich giełd akcje wszystkich motoryzacyjnych koncernów sięgały najniższych pozycji ostatniego roku, a często nawet kilku lat. Wyjątkiem jest Tesla.

Akcje grupy Renault w kwietniu ubiegłego roku były warte 64,2 euro. Od tego czasu ich wartość spadła niemal o dwie trzecie, sięgając 19,66 euro. Podobnie jak w przypadku innych koncernów samochodowych, od połowy lutego mamy ostrzejszy spadek. Dziś od rana wartość akcji wzrosła do 21,64 euro.Akcje Tesli wczoraj były warte 606,09 dolara, by potem wznieść się do 608 dolarów. Po wejściu 19 lutego na poziom 917,42 dolara, najwyższy w ostatnim roku, ceny akcji spadają, ale do minimalnej ceny 178,97 dolara z czerwca ubiegłego roku wciąż jeszcze mają zapas.Motoryzacja żyje ostatnio w bardzo nieciekawych czasach. Od miesięcy mówi się o osłabieniu rynku i produkcja spada. Niestety koszty nie chcą iść w dół tak samo szybko, zwłaszcza, że część z nich jest związana z samochodami, które się nie sprzedają, ale na rynku być muszą. Chcemy chronić klimat, a w zasadzie wręcz musimy to robić. Dla motoryzacji oznacza to odchodzenie od silników spalinowych, szczególnie diesla i wprowadzanie do sprzedaży nowych aut z bezemisyjnymi napędami. W praktyce w zasadzie oznacza to samochody elektryczne z energią czerpaną z baterii.Problem polega na tym, że ten rodzaj napędu znany jest niemal od początku motoryzacji i sto lat temu przegrał nie dlatego, że jakiś rząd promował silniki spalinowe i wprowadzał dopłaty do napędzanych nimi aut. Napęd elektryczny był znacznie mniej efektywny i funkcjonalny niż spalinowy i niestety do dziś tak zostało, mimo olbrzymiego skoku, jaki ta technologia wykonała w ostatnich latach. Co spowodowało ten skok? Miliardowe inwestycje w badania i rozwój. W elektromobilność pakują środki nowe firmy, takie jak Tesla, ale także starzy giganci, którzy już wiedzą, że bez tego znikną z rynku jak kiedyś Nokia – telekomunikacyjny gigant, który nie docenił magii dotykowych ekranów.Czytaj także: Elektromobilność - kto na niej zarobi? Bo koncerny samochodowe jeszcze długo nie Tradycyjne koncerny motoryzacyjne pakują więc olbrzymie sumy w samochody, których udział w rynku póki co nie przekracza jednego procenta. Na razie wydaje się, że ich największą wartością dla tuzów spalinowej motoryzacji jest obniżanie średniej emisji, jaką powoduje flota sprzedawanych samochodów – przekroczenie wyznaczonych limitów oznacza wysokie kary. Lepiej więc pieniądze przeznaczyć na badania i rozwój elektrycznych napędów, bo z tego może kiedyś być jakiś zwrot, a z wypłaconych kar nie.Zmiana technologiczna jest tak wielka, że pieniędzy wymaga nie tylko sam produkt, ale także wprowadzenie zmian w fabrykach i procesach technologicznych. Koncerny motoryzacyjne w ostatnich latach pokazują wyniki znacznie poniżej oczekiwać i tłumaczą je m.in. kosztami wymuszonej przez regulatorów zmiany napędów.W tym roku do gamy motoryzacyjnych plag dołączył koronawirus, który uderzył w łańcuchy dostaw na wielu poziomach i spowodował problemy z produkcją fabryk samochodów. Oczywiście najdłużej problem działa na Chiny, ale to przecież „fabryka świata”, więc każde kichnięcie tego rynku jest wybuchem bomby atomowej dla kontrahentów. Fala uderzeniowa właśnie dociera na giełdy.