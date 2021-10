Mourad Taoufiki, szef Amazona w Polsce: Nie jesteśmy tylko serwisem sprzedażowym

- Wciąż uczymy się, jak działać w Polsce i zadowalać polskich konsumentów. Mam tu na myśli z jednej strony klientów naszego sklepu, z drugiej polskich sprzedawców - mówi w rozmowie z WNP.PL Mourat Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji polskich klientów. Nie ujawniamy danych na temat poszczególnych rynków, ale globalnie mamy obecnie ok. 300 mln aktywnych użytkowników, z których 200 mln to użytkownicy Amazon Prime.W Polsce otrzymujemy pozytywną informację zwrotną od naszych użytkowników, ale jest jeszcze stanowczo za wcześnie na jakiekolwiek podsumowania. Amazon.pl działa zaledwie od siedmiu miesięcy, Amazon Prime dopiero wystartował.Wciąż uczymy się, jak działać w Polsce i zadowalać polskich konsumentów. Mam tu na myśli z jednej strony klientów naszego sklepu, z drugiej polskich sprzedawców.- Nie robimy takiego rozróżnienia. Obie te kwestie są dla nas ważne.Jeśli chodzi o klientów, to w każdym kraju - i Polska nie różni się tu niczym od innych rynków, na których Amazon jest obecny - ludzie chcą trzech rzeczy: dużego wyboru towarów, dobrych cen i pozytywnego doświadczenia zakupowego. Dlatego nieustannie poprawiamy nasze usługi w tych obszarach.Nieustannie poszerzamy ofertę. W chwili, gdy rozmawiamy, na Amazon.pl dostępnych jest już ponad 200 mln produktów i liczba ta cały czas rośnie. Usprawniamy też obsługę. Obecnie mamy w Polsce już 10 centrów logistycznych, które pozwalają nam dostarczać przesyłki nawet następnego dnia, po zamówieniu. Wprowadziliśmy też funkcjonalności na stronie, których oczekiwali klienci, jak płatności przy użyciu systemów Blik czy Przelewy24.Jeśli chodzi o polskich sprzedawców, również mamy pozytywne doświadczenia. Coraz więcej z nich chce rozwijać swoje biznesy z nami, nie tylko w Polsce. Chciałbym tu podkreślić, że jesteśmy serwisem, który pozwala rozwinąć biznes w bardzo prosty sposób nie tylko w danym kraju, ale na wszystkich marketplace‘ach na których działa Amazon.By pokazać lepiej skalę naszego działania w Polsce, wystarczy przytoczyć kilka liczb. W 2020 r. Amazon umożliwił rozwój 2,5 tys. małych i średnich firm, które sprzedały w naszym sklepie 15 mln produktów. Rok wcześniej było to 10 mln produktów rok, co oznacza wzrost o 50 proc.Polskie małe i średnie firmy sprzedają średnio 30 produktów na minutę. Sprzedaż ponad 500 polskich małych i średnich firm, oferujących swoje produkty na Amazon przekroczyła w 2020 r. 100 tys. euro, a dla ponad 50 polskich MŚP po raz pierwszy wyniosła ponad 1 milion euro.Jak wspomniałem, nie jesteśmy tylko serwisem sprzedażowym, pomagamy rozwijać lokalne biznesy. Jeśli jesteś małą firmą i nie masz środków na ekspansję, wystarczy założyć konto na Amazon.pl, a my zadbamy o całą resztę. Mam na myśli zarówno tłumaczenie oferty, tak by móc sprzedawać w Hiszpanii, Francji, we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii, jak i pomoc w spełnieniu obowiązków w zakresie podatku VAT.Pomożemy też z logistyką, chociażby poprzez naszą usługę FBA, czyli Fulfillment by Amazon. To model sprzedaży, w którym to Amazon zajmuje się całym łańcuchem dostaw.Wychodzimy też naprzeciw obawom polskich sprzedawców, którzy boją się nadużyć finansowych czy podróbek w internecie. Mamy cały szereg narzędzi, które mogą wykorzystać do ochrony swoich marek przed takimi zagrożeniami.Jednym słowem robimy wszystko, by lokalny biznes mógł w łatwy i przede wszystkim bezpieczny sposób sprzedawać swoje towary na Amazon.pl.- Jak wspomniałem, dla wszystkich, bez względu na narodowość, najważniejsza jest szeroka oferta w dobrych cenach, z wygodną i szybką dostawą. Natomiast to, co wyróżnia polskich konsumentów, to z pewnością sposób dostawy. Z naszych doświadczeń wynika, że Polacy zdecydowanie wolą dostawy do paczkomatów i punktów odbioru niż do własnych domów, dlatego musieliśmy dostosować naszą ofertę do tych preferencji.Drugą różnicą jest sposób płatności. W Polsce dostępne są takie systemy jak Blik czy Przelewy24, których nie ma w innych krajach.- Mamy dobre doświadczenia z naszymi dotychczasowymi partnerami w obszarze dostaw. Współpraca układa się dobrze i to jest najważniejsze. Tak naprawdę nie liczy się to, kto jest właścicielem automatu, tylko jakie doświadczenie ma z usługą klient.- Jak zawsze do tego okresu szykujemy się, sprawdzając dostępność naszej oferty. Na klientów czekać też będą specjalne okazje, jak Black Friday czy CyberMonday.W ramach przygotowań do tego gorącego okresu rekrutujemy również 9 tys. sezonowych pracowników, by sprostać śwątecznym wzrostom zamówień.- Uważam, że konkurencja jest dobra, zwłaszcza dla klientów. Im więcej konkurencji na rynku, tym lepsze ceny, większy wybór, na czym w ostatecznym rozrachunku wygrywa właśnie klient.Czytaj także: Coraz ciaśniej na rynku e-handlu. Szykuje się wojna gigantów Osobiście jednak, dla mnie, jako szefa Amazon.pl, konkurowanie z innymi firmami nie jest najważniejsze. W naszym biznesie skupiamy się na klientach, by dać im to, czego oczekują. Dzień w dzień, tydzień po tygodniu ciężko pracujemy, by poprawić ich doświadczenia z naszą usługą, nie oglądając się na konkurencję.- Odpowiedź może być nieco zaskakująca, ale nie patrzymy na nasz biznes z tej perspektywy. Jak powiedziałem, liczy się dla nas doświadczenie klientów i na tym się skupiamy. Mówię przy tym o długoterminowym horyzoncie.Nie pojawiliśmy się w Polsce siedem miesięcy temu. Od 2012 r. zainwestowaliśmy już w tym kraju 12 mld zł, zatrudniamy ponad 23 tys. pracowników i zamierzamy rozwijać się dalej. Tak samo jest z Amazon.pl, nie uruchomiliśmy go dla finansowych wzrostów w najbliższym kwartale czy roku. Uruchomiliśmy serwis po to, by poprawiać doświadczenia naszych klientów w długoterminowej perspektywie.- Mamy w Polsce solidną sieć logistyczną. Jesteśmy dumni z naszych 10 centrów działających w kraju i nie komentujemy planów firmy.- Nie jesteśmy nowym inwestorem w Polsce. Jak wspomniałem, od 2012 r. zainwestowaliśmy tu 12 mld zł, zatrudniając 23 tys. ludzi.Moim zdaniem największym wyzwaniem, z jakim obecnie mierzyć się muszą firmy, są regulacje. Stabilność przepisów jest bardzo ważna dla inwestorów i nie dotyczy to tylko nas, ale każdej firmy.Czytaj także: "Inwestor bez granic". Prestiżowe nagrody wręczone