Możemy mieć 6-procentową inflację. To chodzenie po cienkiej linie

- Na tym wszystkim obecnie zyskuje budżet. Ma bardzo tanie obligacje, bo pożycza po niewielkim oprocentowaniu. Inflacja również pomaga. To wszystko powoduje, że sytuacja budżetu jest dużo lepsza niż gdyby polityka monetarna była prowadzona tak, jak w innych krajach. Traci za to społeczeństwo, bo to ukryty podatek - mówi Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, a przed laty dyrektor analiz w Ministerstwie Finansów.

Ulga Gowina

Dobra zmiana?

W dyskusję na temat zmian podatkowych zaproponowanych w większości przez Prawo i Sprawiedliwość włączył się szef koalicyjnego Porozumienia Jarosław Gowin, który 27 maja powiedział, że „umówili się z partnerami z Prawa i Sprawiedliwości na propozycję Porozumienia, aby osoby zatrudnione na umowę o pracę, zarabiające do 13 tys. zł nie zapłaciły wyższego podatku”.Konkretów na razie brak, ale wiadomo, że chodzi o system ulg, który pozwoli sporej części osób dociążonych zmianami w podatkach na ich częściową rekompensatę.- To aberracja reformy podatkowej i nazywania tego w ogóle w ten sposób. (…) Wprowadzanie jakiejś ulgi dla klasy średniej, jakimś skomplikowanym wzorem – jest dalszym komplikowaniem systemu - przestrzega główny ekonomista FOR.Jego zdaniem, jeśli ma być mowa o sprawiedliwych podatkach, to muszą być one przede wszystkim przejrzyste.- Powinniśmy wiedzieć, ile łącznie wszystkich danin płacimy. Ile płaci ktoś trochę bogatszy, a ile ten biedniejszy. Całość jednak podąża w kierunku, że to będzie jeszcze bardziej skomplikowane - wskazuje Sławomir Dudek.Jakie zmiany postulowałby Dudek, mając na uwadze polityczne postulaty Prawa i Sprawiedliwości?- Ja i większość ekonomistów popieramy to, że należy obniżyć klin podatkowo-składkowy dla osób pracujących na umowę o pracę. To należy podkreślić. Ta zmiana dałaby wszystkim ulgę: emerytom, osobom uzyskującym dochody z różnych innych źródeł. Powinniśmy skierować pomoc do osób pracujących na etacie - podkreśla.I wylicza, że obecna propozycja zmian daje emerytom i rencistom 11 mld złotych korzyści, a pozostałych podatników dociąża na dodatkowe 6 mld złotych...