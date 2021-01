MPK Poznań kupiło najstarszy w Polsce autobus szynowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. kupiło najstarszy w Polsce autobus szynowy i najstarszą w kraju sprawną lokomotywę parową. Pojazdy pozostaną częścią taboru wąskotorowej Kolejki Parkowej Maltanka - podała we wtorek spółka.

W komunikacie MPK Poznań przekazano, że na stan spółki przeszedł m.in. Borsig Bn2t. Pojazd został wyprodukowany w 1925 r. i jest, według informacji przewoźnika, najstarszym w Polsce sprawnym parowozem. MPK pozyskało również "protoplastę dzisiejszych popularnych autobusów szynowych", czyli przedwojenny wagon z napędem spalinowym serii MBxc1-41. Z uwagi na jego kształt nazywany jest "Ryjkiem".

Jak opisał wiceprezes MPK Poznań ds. operacyjnych Krzysztof Dostatni, "Ryjek" to wąskotorowy wagon spalinowy, wyprodukowany w 1932 roku w warszawskiej fabryce Lilpop, Rau & Loewenstein. "Pracował na Bydgoskiej Kolei Powiatowej, później został przekazany na kolejkę wąskotorową w Witaszycach. Gdy w 1991 roku zapadła decyzja o jej likwidacji, wagon został przekazany Poznańskiemu Klubowi Modelarzy Kolejowych" - wyjaśnił Dostatni.

Dodał, że po remoncie w 1994 roku w ZNTK Poznań, "Ryjek" trafił na trasę Kolejki Parkowej Maltanka. "W tamtych czasach, z uwagi na możliwość ogrzewania przedziału pasażerskiego, Maltanka mogła funkcjonować przez cały rok" - zaznaczył Dostatni.

Dotychczasowym właścicielem pojazdów był Poznański Klub Modelarzy Kolejowych (PKMK). Jego prezes Ryszard Pyssa wyjaśnił, że klub pozyskiwał tabor z całego kraju m.in. z myślą o stworzeniu skansenu wąskotorówek. "Jednak z biegiem czasu klub przeprofilował swoją działalność, koncentrując się na modelarstwie i tworzeniu makiet. Ubywało również ludzi, którzy mieli czas i serce, aby poświęcić się taborowi i szukaniu środków na konieczne naprawy" - przyznał Pyssa.

Dodał, że o zgromadzony przez klub tabor upominało się kilka firm, ale zarządowi PKMK zależało, aby pojazdy pozostały w Poznaniu. "Z tego względu ucieszyła nas możliwość przekazania go spółce MPK Poznań, która nie tylko zadba o prawidłowy stan techniczny pojazdów, ale też będzie go eksploatowała. Co bardzo ważne, tabor pozostanie ozdobą Maltanki, stanowiąc niezwykłą atrakcję turystyczną dla wszystkich odwiedzających" - zaznaczył.

Prezes zarządu MPK Poznań Wojciech Tulibacki podkreślił, że zarówno przewoźnikowi jak i PKMK zależy na uratowaniu taboru wąskotorowego jako "dziedzictwa kolei". "Dzięki temu nasze dzieci nie będą oglądały kolejek wąskotorowych wyłącznie w skansenach. Każdy chętny nadal będzie mógł przejechać się wąskotorówką, zobaczyć zmieniający się za oknem krajobraz, wsłuchać w stukot kół oraz dźwięk gwizdawek" - podkreślił.

Przewoźnik poinformował, że już rozpoczął się remont autobusu szynowego MBxc1-41. "Ryjek" nie kursuje od 2004 r. Jak podano, pudło wagonu musi zostać oczyszczone z pozostałości powłok malarskich i ponownie zabezpieczone. W pojeździe muszą także zostać wymienione stopnie wejściowe oraz elementy stolarki.

Jak podało MPK, stan techniczny "Ryjka" jest określany jako dobry. W czasie naprawy w pojeździe zostanie przywrócony dawny schemat malowania - górna część będzie w kolorze jasnozielono miętowym, a środkowa i dolna - ciemnozielona. Na całej długości wagon będzie miał pomarańczowy pas, dach zostanie pomalowany na szaro, a napisy na wagonie będą kremowe.

Ze względu na uzyskanie niezbędnych pozwoleń MPK Poznań nie jest w stanie podać, kiedy "Ryjek" zacznie kursować na trasie Maltanki. Sezon Kolejki Parkowej Maltanka zwykle trwa od końca kwietnia do końca września.

MPK Poznań kupiło od PKMK także dwa wagony osobowe z dawnej Kolei Witaszyckiej, w tym odrestaurowany wagon wypożyczony w minionych latach przez miłośników z Towarzystwa Wyrzyskiej Kolei Powiatowej z Białośliwia oraz kilka różnych wagonów towarowych i drezynę motorową.