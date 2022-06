MPK Poznań rozstrzygnęło przetarg na remont odcinka Poznańskiego Szybkiego Tramwaju

Spółka MPK Poznań poinformowała w czwartek o rozstrzygnięciu przetargu na remont odcinka Poznańskiego Szybkiego Tramwaju od ulicy Roosevelta do przystanku Słowiańska. Najkorzystniejszą cenę w postępowaniu przetargowym zaoferowała firma PORR.

Rzeczniczka MPK Poznań Agnieszka Smogulecka poinformowała w czwartek PAP, że zaproponowana przez PORR cena to ok. 14,9 mln zł netto ( ok. 18,3 mln zł brutto). Zakres przedsięwzięcia obejmuje kompleksową modernizację torowiska, przede wszystkim wymianę szyn, podkładów i podsypki tłuczniowej.

"Po ponad 25 latach od uruchomienia PST konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych trasy w celu przywrócenia jej pierwotnych parametrów eksploatacyjnych, pozwalających na przejazd tramwajów z odcinkową prędkością do 70 km/h. W ramach prowadzonych prac przeprowadzona zostanie również konserwacja betonowej warstwy ochronnej koryta balastowego na estakadzie Bogdanki i wiadukcie nad ulicą Poznańską" -podała rzeczniczka.

MPK Poznań podał, że wykonawca po podpisaniu umowy będzie musiał dopełnić formalności związanych ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji i pozwoleń, następnie przystąpi do prac w terenie, które potrwają około 6 miesięcy.

Z racji innego źródła finansowania prac, dla pozostałego fragmentu trasy PST - od przystanku Słowiańska do pętli os. Jana III Sobieskiego - odrębne postępowanie przetargowe prowadzi Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl