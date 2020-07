MR: 112,6 mld zł pomocy przyznanej z tzw. tarczy antykryzysowej

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że wartość przyznanej firmom pomocy z tzw. tarczy antykryzysowej osiągnęła w środę 112,6 mld zł.

W komunikacie resort rozwoju wylicza, że 20,84 mld zł to wartość zwolnień z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia lub rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe.

19,41 mld zł to dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, mikropożyczki dla przedsiębiorców.

57,32 mld zł to subwencje z Tarczy Finansowej PFR, 15,03 mld zł to zabezpieczenie kredytów BGK a 20,06 mln zł - wsparcie z ARP.

Jak podało MR, do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 6 544 835 wnioski o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań.

Według ministerstwa, dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej "spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw".

Resort zapewnił też, że jest "w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm". "Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację" - twierdzi Ministerstwo Rozwoju.