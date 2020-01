MR: 300 mln zł na dofinansowanie projektów w konkursie PARP dla sektora MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła 6. edycję konkursu w ramach projektu "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand", w którym kwota pieniędzy na dofinansowanie projektów wynosi 300 mln zł – podało w komunikacie Ministerstwo Rozwoju.

"Polska gospodarka - mimo niewielkiego spowolnienia - ciągle ma się bardzo dobrze. Naszą pozycję lidera wzrostu potwierdzają kolejne ratingi i prognozy tak renomowanych instytucji, jak OECD czy Bank Światowy. Czas na to, aby nasze firmy w pełni wykorzystały potencjał wizerunkowy tego polskiego cudu gospodarczego. Dlatego zachęcam Państwa do udziału w konkursie +Go to Brand+. Może on Wam pomóc w wykreowaniu marki produktów i usług na rynkach zagranicznych, z której na pewno warto skorzystać" - zachęca do udziału w konkursie przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) cytowana w komunikacie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W komunikacie resortu rozwoju poinformowano, że już po raz szósty przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli złożyć wniosek i dostać dofinansowanie na promowanie marek produktowych, które mają szansę zyskać rozpoznawalność na rynkach zagranicznych, a także na promowanie marki polskiej gospodarki.

Dodano, że nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 11 lutego do 11 marca 2020 r. Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, są dostępne na stronie PARP.