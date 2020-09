MR: aktywowano milion bonów turystycznych na kwotę 856 mln zł

Polacy aktywowali już milion bonów turystycznych na kwotę około 856 mln zł - poinformowało w środę Ministerstwo Rozwoju. Dodano, że bon można realizować u ponad 17,5 tys. przedsiębiorców.

Jak czytamy w komunikacje resortu rozwoju, program został zainaugurowany 1 sierpnia, a jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi, a także branży turystycznej, która ucierpiała z powodu pandemii koronawirusa. Zaznaczono, że bon można realizować u ponad 17,5 tys. przedsiębiorców, których bazę prowadzi Polska Organizacja Turystyczna.

"Cieszymy się, że z przygotowanego przez nas wsparcia tak chętnie korzystają polskie rodziny. (...) Dzięki temu wiele rodzin z dziećmi mogło w te wakacje wspólnie wypoczywać" - mówi cytowana w informacji wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przypomina także, że bon można realizować również podczas ferii zimowych i wiosennych. "Mamy na to czas aż do marca 2022 roku" - wskazała.

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk zapowiedział, że POT już niedługo rozpocznie kampanię promocyjną mającą na celu zachęcenie do wykorzystywania bonów turystycznych w tzw. sezonie niskim.

Z kolei wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy podkreślił, że zespołowa praca Polskiej Organizacji Turystycznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Rozwoju pozwoliła przygotować ten program w szybkim tempie. "Mam nadzieję, że dzięki bonowi turystycznemu Polacy odkryją na nowo piękno swojego kraju i będą wybierać Polskę, jako miejsce na udany wypoczynek, wspierając turystykę krajową" - dodał.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska wskazała natomiast, że obsługa informatyczna i finansowa bonu to kolejne, po Tarczy antykryzysowej i dodatku solidarnościowym, zadanie, które realizuje ZUS. "Pełna obsługa bonu odbywa się drogą elektroniczną, przez naszą Platformę Usług Elektronicznych (PUE). W ostatnich miesiącach liczba użytkowników PUE gwałtownie wzrosła i mamy ich już ok. 6 mln. To wszystko pokazuje, że elektronizacja jest naszą przyszłością i należy podążać tą drogą" - powiedziała prezes.

Z danych resortu rozwoju wynika, że liczba zarejestrowanych płatności wyniosła prawie 300 tys. Od 1 sierpnia do 30 września br. ZUS zrealizował ponad 54 tys. przelewów na łączną kwotę przekraczającą 200 mln zł.

Bon to elektroniczny dokument przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł.