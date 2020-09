Branża kosmetyczna jednym z najważniejszych polskich eksporterów

Sektor beauty jest jednym z najważniejszych eksporterów polskich produktów - wskazuje Ministerstwo Rozwoju. Resort zachęca rodzimych producentów do udziału w największych międzynarodowych targach kosmetycznych WeCosmoprof, które umożliwią im zwiększenie zamówień.

"Przemysł kosmetyczny w Polsce rośnie w siłę i wykazuje duży potencjał do dalszego rozwoju" - podkreśliło w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Rozwoju, które finansuje i koordynuje działania służące kompleksowemu zaprezentowaniu branży beauty podczas tej imprezy.

Resort wskazał, że w październiku odbędzie się kolejna edycja największych na świecie targów kosmetycznych WeCosmoprof - z powodu pandemii w formule wirtualnej. "Polskie marki będą mogły zaprezentować i promować swoje produkty na całym świecie, a przy okazji wzmacniać relacje handlowe z kupcami i nawiązywać nowe kontakty" - zaznaczono. W poprzednich, czerwcowych targach, które również odbyły się za pośrednictwem internetu, wzięło udział 3 tys. wystawców i ponad 40 tys. kupców.

Resort rozwoju zwrócił uwagę, że mimo pandemii eksport kosmetyków z Polski wciąż rośnie. Przytoczył dane GUS, z których wynika, że od stycznia do lipca 2020 r. sprzedaż produktów z tej branży za granicę wzrosła o 6 proc.

Eksperci podkreślają, że branża bardzo szybko zareagowała na zmiany rynkowe oraz wykorzystała nowe możliwości eksportowe, znacząco zwiększając dostawy na trudne rynki, do których wcześniej miała słabszy dostęp. Eksport do Szwecji i Danii wzrósł np. o 16 proc., a do Szwajcarii - o ponad 80 proc. "Warto też odnotować sukces branży w eksporcie do Kazachstanu, gdzie jego wartość była 10-krotnie większa niż rok wcześniej" - zaznaczyło MR. Nadwyżka handlowa Polski wzrosła z 12,2 mld zł w 2008 r. do ponad 7,3 mld zł w 2019 r. Eksport kosmetyków powiększył się w tych latach z 5,8 mld zł w 2008 r. do prawie 17 mld zł w 2019. Szacuje się, że w branży działa ok. 400 producentów, a cały sektor generuje pracę dla ponad 40 tys. osób. Polskie produkty, wg danych GUS trafiają do ponad 175 krajów, a wartość eksportu w latach 2009-2019 rosła średnio o 9 proc. rocznie.

Zdaniem resortu rozwoju udział w WeCosmoprof to okazja do zwiększenia zamówień i nawiązania nowych kontaktów handlowych. Dlatego namawia polskich producentów do uczestnictwa w nim.

Według danych europejskiego stowarzyszenia branży kosmetycznej Cosmetics Europe wielkość wydatków na kosmetyki wyniosła w Polsce w 2018 r. średnio 100 euro na jednego mieszkańca, przy średniej unijnej na poziomie 127 euro. Najwyższe średnie uzyskały Norwegia (229 euro/os.), Szwajcaria (220 euro/os.) i Szwecja (194 euro/os.), najniższą Bułgaria (58 euro/os.).