MR: Czwarty miesiąc z rzędu wzrasta liczba firm w Polsce

Wedle najnowszych danych rejestru CEIDG aktualny stan aktywnych działalności gospodarczych jest wyższy od tego z początku 2020 r. i wynosi dziś 2,54 mln firm - podał resort rozwoju we wtorek w komunikacie.

Wedle MR od czterech miesięcy odnotowujemy stopniowy wzrost przedsiębiorstw, które wznawiają prowadzenie działalności gospodarczej.

"Dane z CEIDG, jakie regularnie napływają do nas od połowy kwietnia, świadczą o tym, że wiele polskich firm radzi sobie z kryzysem wywołanym pandemią Covid-19" - powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"To również dowód na to, że już blisko 130 mld zł, które z Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR trafiły do polskich przedsiębiorców, stanowi dla nich realną pomoc i dowód na stosunkowo dobrą kondycję polskiej gospodarki" - dodała.

Zdaniem resortu dane z maja, czerwca i lipca, pochodzące z rejestru CEIDG, za każdym razem potwierdzały, optymistyczne informacje z ostatnich tygodni kwietnia.

"Tym razem przeanalizowaliśmy skalę aktywnych działalności gospodarczych w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, począwszy od 11 marca br., czyli od dnia ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce, aż do 11 sierpnia br." - czytamy.

Z danych CEIDG wynika, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 11 marca 2020 r., czyli do dnia ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego, liczba aktywnych działalności gospodarczych w naszym kraju wzrosła z 2,40 mln do 2,47 mln.

Natomiast w okresie 11 marca - 11 sierpnia 2020 r. ta liczba wzrosła o 61,8 tys. działalności gospodarczych i obecnie wynosi 2,54 mln aktywnych działalności.

"Co więcej, aktualny stan aktywnych działalności gospodarczych jest wyższy o niespełna 80 tys. działalności gospodarczych od tego z początku 2020 r., kiedy w dniach 1-2 stycznia br. wynosił 2,46 mln firm, prowadzących własną działalność gospodarczą" - skomentował MR.

CEIDG to rejestr firm, w którym codziennie wprowadzane są przez przedsiębiorców zmiany, m.in. dot. zawieszenia działalności gospodarczej - z datą wsteczną - lub uruchomienia działalności gospodarczej z datą przyszłą. CEIDG odnotowuje największą liczbę wniosków o zawieszenie zazwyczaj z końcem każdego miesiąca. Wynika to ze specyfiki płatności składek - o ile składki na ubezpieczenie społeczne odprowadza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w danym miesiącu, o tyle składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna, nawet jeśli działalność była prowadzona przez część miesiąca.