MR: dane o sprzedaży lepsze od oczekiwań; w grudniu tempo sprzedaży jeszcze przyspieszy

Dane o sprzedaży detalicznej w listopadzie br. były lepsze od oczekiwań resortu, a w grudniu tempo sprzedaży przyspieszy do ok. 6 proc. rok do roku - komentuje piątkowe dane GUS o sprzedaży detalicznej Ministerstwo Rozwoju (MR).

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2019 r. wzrosła o 5,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,4 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,9 proc. rok do roku..

"Listopadowe dane były znacznie lepsze od oczekiwań rynkowych zakładających wzrost o ok. 4 proc. Przerosły także szacunki Ministerstwa Rozwoju, według których sprzedaż detaliczna miała być o ok. 4,3 proc. wyższa niż przed rokiem" - informuje Ministerstwo Rozwoju w przekazanym PAP komentarzu.

Analitycy MR zwrócili uwagę, że wśród ważniejszych grup przedsiębiorstw największy wzrost sprzedaży w listopadzie odnotowano w podmiotach "prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach" - o 13,6 proc. Ponadto, wyższy niż przeciętnie wzrost nastąpił w następujących kategoriach przedsiębiorstw: "meble, rtv, agd" - o 11,9 proc, "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" - o 7,9 proc. oraz "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" - o 7,6 proc.

Jednocześnie nieznaczne spadki sprzedaży odnotowano w podmiotach handlujących "żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi" (o 0,1 proc.) oraz tych klasyfikowanych do grupy "pozostałe" (o 0,4 proc.).

"W grudniu 2019 roku oczekujemy przyspieszenia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej do ok. 6 proc. (rdr). Poprawa dynamiki sprzedaży będzie w dużym stopniu efektem wzrostu wydatków na zakupy świąteczne. Na dobry wynik wpłynie także korzystny układ kalendarza w postaci jednego dnia roboczego więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - tłumaczy MR.

Zwrócono uwagę, że według badań koniunktury (SI) GUS poprawy w tym obszarze oczekują również same przedsiębiorstwa specjalizujące się w handlu detalicznym. Wskaźnik koniunktury dla tej branży wzrósł z grudniu do 100,3 pkt. z 99,9 pkt. w listopadzie.

"Lepsze od wstępnie prognozowanych dane nt. listopadowej sprzedaży detalicznej wraz z oczekiwanym przyspieszeniem jej dynamiki w grudniu wspierać będą komponent konsumpcyjny PKB w całym IV kw. 2019 r." - dodano.