MR: konsorcjum cyfrowe pomoże firmom w robotyzacji

Konsorcjum cyfrowe, które powstaje w Krakowie, pomoże polskim firmom we wdrażaniu procesów automatyzacji i robotyzacji - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju. Robotyzacja i automatyzacja produkcji to konieczność - uważa wiceminister Krzysztof Mazur.

Jak napisano, w Krakowie powstaje Digital Innovation Hub, który ma wspierać przedsiębiorców z województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego we wdrażaniu rozwiązań przemysłu 4.0. Hub powstaje dzięki połączeniu sił polskiej firmy Astor, międzynarodowego telekomu T-Mobile oraz Krakowskiego Parku Technologicznego.

"Robotyzacja i automatyzacja produkcji to dla polskiej gospodarki konieczność" - mówi cytowany w informacji resortu wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur, który we wtorek spotkał się z przedstawicielami konsorcjum. Podkreślił, że cyfryzacja nie tylko zwiększa konkurencyjność firm, podnosząc produktywność, ale także pozwala zwiększać ich dochody.

"Chcemy wykorzystać pewien przełom mentalny wokół stosowania technologii, który pojawił się w związku z epidemią COVID-19, i przekierować polski przemysł na tory szybszej automatyzacji" - podkreślił. Wiceminister wskazał, że resort rozwoju wspólnie z Ministerstwem Finansów projektuje ulgę na robotyzację, która ma przekierować polski przemysł na tory szybszej automatyzacji. "Chcemy, aby ulga na robotyzację dała też bardzo mocny impuls inwestycyjny dla gospodarki i w dość krótkim czasie znacząco poprawiła zdolność polskiego przemysłu do konkurowania na światowych rynkach" - podkreślił Mazur.

Cytowany w informacji MR, uczestniczący we wtorkowym spotkaniu prezes Krakowskiego Parku Technologicznego Wojciech Przybylski powiedział, że do Digital Innovation Hub będzie mogła przyjść każda firma i w prosty sposób uzyskać dokładnie takie wsparcie, jakiego potrzebuje.

Obecnie - jak czytamy - hub buduje infrastrukturę i potencjał szkoleniowo-doradczy. Dodano, że wkrótce będzie można też odwiedzić showroom hub4industry w Krakowie, by zobaczyć i w praktyce sprawdzić technologie przemysłu 4.0 przed decyzją o inwestycji. Otwarcie jest planowane na jesień tego roku.

Jak zaznaczył dyrektor firmy Astor Jarosław Gracel, w uruchomionym showroomie przedsiębiorcy będą mogli testowo wdrożyć technologię przed ostateczną inwestycją.

Hub4industry został powołany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju. Powstaje przy wsparciu MR jako jedno z pięciu konsorcjów naukowo-biznesowych powołanych do transformacji polskich firm na drodze transformacji w kierunku przemysłu 4.0.