MR: nadal obowiązują bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Osoby, które do tej pory nie otrzymały zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego, nadal będą mogły skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej - informuje Ministerstwo Rozwoju w komunikacie.

31 grudnia 2019 r. upłynął termin do wydania przez organ zaświadczenia dot. przekształcenia użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność. Osoba, która dotychczas nie otrzymała takiego zaświadczenia nie musi podejmować żadnych czynności, organ nadal jest zobowiązany do wydawania zaległych zaświadczeń. Będą one miały pełną moc prawną informuje Ministerstwo Rozwoju.

W niektórych miastach (np. w Warszawie) mieszkańcy, aby upewnić się, czy zostali właścicielami takich gruntów, mogą skorzystać z wykazów lub wyszukiwarek nieruchomości. Można tam uzyskać informacje, które nieruchomości zostały objęte uwłaszczeniem lub sprawdzić to w księdze wieczystej nieruchomości, w dziale II. Można to zrobić bezpłatnie w serwisie udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl).

Mieszkańcy, którzy do tej pory nie otrzymali zaświadczenia o przekształceniu, nadal będę mogli skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej - zapewnia Ministerstwo Rozwoju. Osoby, które otrzymają je po 2019 r. będą mogły w ciągu kolejnych 2 miesięcy zgłosić zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej. Tym samym będą mogły skorzystać z bonifikaty w najwyższym wymiarze, za cały 20-letni okres płatności - podkreśla resort.

Osoby, które otrzymały zaświadczenie po 30 listopada 2019 r., mają możliwość skorzystania z preferencyjnej bonifikaty obowiązującej w roku przekształcenia. Muszą jednak zgłosić zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia oraz zapłaty pozostałej kwoty w ciągu kolejnych 2 miesięcy od dnia uzyskania informacji o jej wysokości.

Osoby, które uiściły opłatę jednorazową przed 15 lipca 2019 r., a są niepełnosprawne, nadal będą mogły występować o udzielenie bonifikaty przysługującej takim osobom. W przypadku spełnienia warunków do jej udzielenia, organ uwzględni wysokość tej bonifikaty oraz zwróci właścicielowi nadpłaconą sumę.

Jeżeli zaświadczenie - potwierdzające fakt przekształcenia - doręczone zostało przed 1 grudnia 2019 roku, właściciel będzie w takim przypadku zobligowany do wniesienia do końca lutego 2020 r. opłaty za rok 2019. Będzie natomiast mógł skorzystać z bonifikaty za pozostały do zapłaty 19-letni okres płatności. Jeżeli jednak zaświadczenie zostało doręczone po 30 listopada 2019 r., warto zgłosić zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej w ciągu kolejnych 2 miesięcy. Wówczas bonifikata będzie nam przysługiwać za cały 20-letni okres płatności.

Zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej należy zgłosić organowi, który wydał zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Oświadczenie to powinno zostać, co do zasady, zgłoszone na piśmie. Nie ma jednak przeszkód, aby złożyć je także za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu profilu zaufanego, czy też przez placówki pocztowe tzw. listem poleconym - zaznacza resort rozwoju.