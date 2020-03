MR o danych GUS dot. handlu zagranicznego w styczniu: wyniki często niedoszacowane

Pierwsze wyniki za styczeń publikowane w I kwartale są często niedoszacowane – zwróciło uwagę Ministerstwo Rozwoju w czwartkowym komentarzu do danych GUS dot. obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski w styczniu 2020 r.

Jak podano, w styczniu eksport towarów z Polski osiągnął blisko 19,3 mld euro i był o 0,4 proc. wyższy niż przed rokiem. Z kolei import wyniósł 19,1 mld euro, czyli zwiększył się o 0,3 proc. w ujęciu rok do roku. Z kolei nadwyżka obrotów towarowych wyniosła 176 mln euro, powiększając się o 15 mln euro w stosunku do stycznia 2019 r.

"Należy tutaj odnotować, że pierwsze wstępne wyniki za miesiąc styczeń publikowane w I kwartale są tradycyjnie mocno niedoszacowane, a tempo wzrostu obrotów często jest nawet kilkukrotnie niższe od rzeczywistych wyników" - wskazał resort rozwoju w komunikacie.

Według danych, wśród ważniejszych rynków UE dynamicznie w styczniu 2020 r. rósł wywóz do Francji (o ok. 7 proc.) oraz Hiszpanii (o 8 proc.). Spowodowało to jednocześnie przesunięcie Francji na drugą pozycję na liście naszych głównych rynków eksportowych. Z drugiej zaś strony spadki sprzedaży nastąpiły do Niemiec (o ok. 4 proc.), Czech (o 0,5 proc.), Wielkiej Brytanii (o ok. 7 proc.), Włoch (o ok. 3 proc.) oraz Niderlandów (o ok. 14 proc.). W efekcie sprzedaż do całej UE obniżyła się w analizowanym miesiącu o 2,2 proc., do blisko 15,6 mld euro.

Zdaniem MR, nadal korzystnie kształtował się eksport do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE), gdzie nastąpił wzrost o 5,4 proc. (do prawie 1,3 mld EUR), co w decydującej mierze wynikało z utrzymania tendencji dynamicznego wzrostu sprzedaży do USA (o 5,7 proc.). W styczniu zwiększył się także eksport do Szwajcarii (o 8,5 proc.), RPA (o ok. 8 proc.) oraz Australii (o ok. 18 proc.).

Resort wskazuje też, że w pierwszym miesiącu roku gwałtownie przyspieszyła sprzedaż do krajów byłego ZSRR - wzrost o ok. 19 proc., do 1,1 mld euro. Zadecydował o tym dynamiczny, blisko 35-proc. wzrost eksportu na Ukrainę. Przełożyło się to jednocześnie na umocnienie roli Ukrainy w naszym eksporcie - zwiększenie udziału do 2,2 proc. wobec 1,6 proc. w styczniu ubiegłego roku. Wśród rynków byłego ZSRR dynamicznie także rósł eksport m.in. na Białoruś (o ponad 20 proc.) oraz do Kazachstanu (blisko trzykrotnie). W przypadku Rosji natomiast odnotowano niewielki wzrost na poziomie 0,8 proc.

Z kolei szybko, w omawianym miesiącu, rosła sprzedaż m.in. do: Chin (o ok. 17 proc.), Turcji (o 27 proc.), Indii (dwukrotnie), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 24 proc.), Singapuru (o ok. 40 proc.) oraz Arabii Saudyjskiej (o ponad 30 proc.). MR wskazuje, że w przypadku Turcji i Arabii Saudyjskiej o wysokim tempie wzrostu zadecydowała niska baza odniesienia (w styczniu ubiegłego roku wywóz do Turcji spadł aż o ponad 40 proc., a do Arabii Saudyjskiej o ok. 13 proc. rok do roku).

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszych obrotów, zdaniem MR na uwagę zasługuje z jednej strony relatywnie szybki wzrost wywozu m.in. maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części i akcesoriów (o 4,6 proc.) oraz przyrządów, aparatury optycznej, pomiarowej, fotograficznej, kinematograficznej, pomiarowej, kontrolnej itp. (o ok. 8 proc.), z drugiej zaś jego spadek w pozycji maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części (o ok. 7 proc.), pojazdy nieszynowe i ich części i akcesoria (o 4,7 proc.) oraz meble, pościel, materace, lampy itp. (o ok. 4 proc.).