MR o danych GUS: dynamika wynagrodzeń w ujęciu rocznym najwyższa od lipca 2019 r

Wzrost średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w styczniu o 7,1 proc. rdr, oznacza, że dynamika wynagrodzeń w ujęciu rocznym była najwyższa od lipca 2019 r. - wskazali w komentarzu analitycy Ministerstwa Rozwoju.

Jak podał w środę Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 r. wyniosło 5 tys. 282,80 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. w stosunku do stycznia 2019 r. W grudniu 2019 r. wskaźnik ten wynosił 6,2 proc. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku wzrosło o 1,1 proc. wobec wzrostu o 2,6 proc. w grudniu.

"Dynamika wynagrodzeń w ujęciu rdr była najwyższa od lipca 2019 r., potwierdzając utrzymanie bardzo pozytywnego trendu wzrostu dochodów z pracy" - ocenił w środę resort rozwoju.

Wzrost liczby zatrudnionych o 45 tys. w stosunku do grudnia zeszłego roku, jak wskazali eksperci MR, wpisuje się w tradycyjny silny wzrost styczniowych odczytów. "Niemniej roczna dynamika, nieznacznie przekraczająca 1 proc., świadczy o narastającej barierze podażowej, potwierdzonej m.in. rekordowo niską stopą bezrobocia w ostatnich miesiącach" - podsumowali.