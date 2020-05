MR: ok. 570 mln zł na dopłaty do odsetek w ramach tarczy antykryzysowej

Dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów dla firm zakłada projekt ustawy, która złoży się na tarczę antykryzysową - podało w środę Ministerstwo Rozwoju. Chodzi o ok. 570 mln zł, które powinny pozwolić na udzielenie kredytów wartych ok. 32 mld zł.

Jak poinformował resort rozwoju, projekt ustawy w tej sprawie przyjął w środę rząd.

Projektowane przepisy przewidują, że banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów. Do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków budżetu państwa. W tym roku na ten cel ma trafić ponad 296 mln zł, a w przyszłym - ponad 271 mln zł. Zgodnie z szacunkami powinno to pozwolić na wygenerowanie kredytów o wartości ok. 32 mld zł - zaznaczyło MR.

"Rozwiązanie to jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe, wynikające z zagrożenia płynności firm" - podkreślił resort

Zgodnie z projektem kredytów tych będą udzielały banki, które zawrą umowę z BGK. Ich listę bank opublikuje na swojej stronie internetowej. W celu realizacji ustawy w BGK powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania. "Adresatami są przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych" - wskazano.

Według resortu rozwoju o takie kredyty będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, przy czym wielkość firmy będzie warunkować wysokość uzyskanego wsparcia. Np. firma z sektora MŚP ma otrzymać dopłatę stanowiącą część odsetek należnych bankowi odpowiadającą 2 punktom procentowym, a pozostałe przedsiębiorstwa - w wysokości 1 punktu procentowego. Maksymalna dopłata nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości 800 tysięcy euro brutto.

Projekt zakłada, że umowy kredytu z dopłatą będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r. "Dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą" - zaznaczono.