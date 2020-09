MR: Polska chce współpracować z Tajwanem m.in. przy dywersyfikacji łańcuchów dostaw

Polska chce współpracować z Tajwanem m.in. przy dywersyfikacji łańcuchów dostaw - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju. Dodano, że strony zamierzają też wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy.

Jak wskazał resort, podczas tegorocznych IX polsko-tajwańskich konsultacji gospodarczych w Warszawie podpisano porozumienie pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a tajwańską Administracją Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz porozumienie między Polskim Centrum Akredytacji a Tajwańską Fundacją Akredytacji. W spotkaniu uczestniczył m.in. wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur oraz wiceminister gospodarki Chern-Chyi Chena. "Polska chce wzmacniać wymianę handlową z Tajwanem oraz współpracować przy dywersyfikacji łańcuchów dostaw" - zaznaczono.

Efektem porozumienia ma być - jak napisano - wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów, a także współpraca jednostek akredytujących.

Wiceszefowie resortów gospodarczych Polski i Tajwanu rozmawiali m.in. o wpływie pandemii Covid-19 na wzajemne relacje handlowe oraz na sytuację społeczno-gospodarczą na świecie. W tym kontekście poruszono także tematy współpracy w dziedzinach elektromobilności oraz cyberbezpieczeństwa.

"Jestem zadowolony, że po dwóch latach, wbrew wszelkim przeciwnościom spowodowanym pandemią Covid-19, obie strony były w stanie wznowić dialog gospodarczy. Nasze konsultacje odgrywają pod tym względem zasadniczą rolę" - powiedział podczas spotkania wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur.

Jak podkreślił, pandemia nie szkodzi w znaczący sposób dwustronnemu handlowi. Z przedstawionych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2020 roku wymiana handlowa wzrosła o blisko 6 proc. rok do roku, przy jednoczesnym znacznym wzroście polskiego eksportu. Tajwan pozostaje siódmym partnerem handlowym Polski w Azji Wschodniej.

"Jestem przekonany, że jest więcej możliwości rozwoju naszego handlu. W szczególności chcielibyśmy otrzymać wsparcie w otwarciu tajwańskiego rynku na polskie produkty rolne" - mówił wiceminister.

W informacji zaznaczono, że Polska jest jednym z głównych producentów baterii do pojazdów i autobusów elektrycznych, a także podzespołów i części zamiennych do pojazdów w UE. Podkreślono, że Polska jest gotowa do współpracy z tajwańskimi podmiotami przy produkcji samochodu elektrycznego "Izera".

Jednym z najbardziej obiecujących obszarów polsko-tajwańskich stosunków gospodarczych jest - jak napisano - współpraca startupowa. Wskazano, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy sześć polskich startupów zakwalifikowało się do projektu inkubacyjnego Fundacji EPOCH "Garage +" dla młodych innowacyjnych firm.

Polskie startupy z powodzeniem aplikowały też do innych podobnych programów na Tajwanie, takich jak Talents Taipei czy Mobile Heroes. Podpisanie porozumienia pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a tajwańską Administracją Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma pomóc w rozwoju dalszej współpracy w tej dziedzinie.