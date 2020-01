MR: ponad 425 tys. zł mogą otrzymać przedsiębiorcy na promocję swoich produktów m.in. w Dubaju

Przedsiębiorca, który będzie chciał promować swoje produkty w krajach Zatoki Perskiej, w tym m.in. podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju, może otrzymać nawet 425 670 zł w ramach konkursu "Go to Brand", adresowanym do firm z sektora MŚP - poinformował w piątek resort rozwoju.

"Od 3 marca br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na sfinansowanie promocji swoich marek produktowych podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju, która rozpocznie się 20 października br. W dodatkowym konkursie w ramach +Go to Brand+, adresowanym do firm z sektora MŚP, uruchomiony został specjalny instrument dedykowany obecności firm w wydarzeniach towarzyszących EXPO" - poinformował resort w komunikacie.

Maksymalne wsparcie dla firmy, która chce wejść ze swoją ofertą na rynki krajów Zatoki Perskiej to 425 670 zł.

"Tegoroczna edycja konkursu +Go to Brand+ odbywa się w wyjątkowym momencie. Zbiega się bowiem w czasie ze światową wystawą Expo 2020 w Dubaju. Jednym z największych miast Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które w tym roku obchodzą 50-lecie swojej państwowości. Dlatego tym bardziej zachęcam polskich przedsiębiorców - przede wszystkim reprezentantów branż o dużym potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym - do wzięcia w nim udziału. To dla nich wielka szansa na zaistnienie i rozwinięcie biznesowych skrzydeł w szczególności na rynkach państw Zatoki Perskiej" - powiedziała cytowana w komunikacie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach targowych w krajach Zatoki Perskiej (w tym imprezach towarzyszących EXPO) czy doradztwa w zakresie zdobywania rynków dla innowacyjnych produktów.

"Zbliżające się EXPO to dla polskich MŚP duża szansa, aby zaistnieć na światowych rynkach, w tym w bardzo perspektywicznym rejonie Zatoki Perskiej. Stąd idea rozszerzenia wsparcia promocji polskich marek w sprawdzonej i cenionej przez przedsiębiorców formule konkursu +Go to Brand+ dedykowanego pod konkretne międzynarodowe wydarzenie" - podkreśla dyrektor departamentu internacjonalizacji przedsiębiorstw w PARP Arkadiusz Dewódzki.

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, z czego 15 mln zł przeznaczono na projekty z województwa mazowieckiego. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 425 670 zł (100 tys. euro) przy łącznej wartości projektu do 1 mln zł. Wkład własny przedsiębiorcy wynosi minimum 15 proc. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać on-line od 3 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

EXPO 2020 w Dubaju to kontynuacja cyklu Wystaw Światowych organizowanych w różnych częściach globu od 1751 r. - i pierwsza organizowana w kraju arabskim. Wydarzenie stanowi największe forum prezentacji osiągnięć naukowych i technologicznych, pozwalając dzielić się wiedzą i debatować nad globalnymi problemami świata. Organizacja EXPO zwiększa zainteresowanie, zarówno w kraju organizatora jak i wśród uczestników wystawy, rozwiązaniami technologicznymi i produktami z obszaru nowoczesnej gospodarki.

Na najbliższej Wystawie, która rozpocznie się 20 października br. dorobek (naukowy, gospodarczy i kulturowy) zaprezentuje ok. 200 krajów i organizacji. Organizatorzy szacują, że w ciągu 173 dni trwania wydarzenia przyciągnie ono ponad 25 mln gości.