Już ponad milion wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

Już ponad 1 milion wniosków złożono do ZUS oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy o pomoc w ramach rozwiązań tarczy antykryzysowej - poinformowało w czwartek na Twitterze Ministerstwo Rozwoju. Według resortu najwięcej wniosków dotyczyło zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

"Już ponad 1 milion wniosków złożonych do @zus_pl i wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy o pomoc z #TarczaAntykryzysowa" - czytamy w popołudniowym wpisie resortu na Twitterze.

Jak podało MR, spośród 1 mln 29 tys. 878 wniosków o skorzystanie z oferowanych w ramach tarczy rozwiązań najwięcej (ponad 676 tys.) - dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r. Kolejne - świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą (179 tys. 667) oraz dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy (10 tys. 971).

O pożyczki dla mikroprzedsiębiorców złożono 114 tys. 808 wniosków, a 16 tys. 317 - w sprawie świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych; o odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat złożono 32 tys. 114 wniosków - dodano.

Tarcza, jak przypomniał resort rozwoju, koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie, jak przypomniano, zredukować koszty pracy od 60 do 75 proc.