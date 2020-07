MR: projekt rozporządzenia dot. upoważnienia POT do realizacji bonu turystycznego

Zmiany w statucie Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) umożliwiające realizację i promocję bonu turystycznego - przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju, który został opublikowany w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, celem zmiany jest zapewnienie prawidłowego wykonania zadań, przewidzianych dla POT w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym; zaistniała więc pilna potrzeba powołania nowej komórki organizacyjnej, dedykowanej wyłącznie wykonywaniu zadań z nim związanych.

Dodatkowo, statut POT nie przewiduje możliwości podejmowania przez Radę POT uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. "Potrzeba wprowadzenia niezbędnych zmian w strukturze organizacyjnej POT (Biura Prezesa POT) wymaga zmiany rozporządzenia w sprawie nadania statutu POT" - wskazał projektodawca.

Polski Bon Turystyczny ma być wsparciem finansowym polskich rodzin. Będzie przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 plus. Zgodnie z prezydencką ustawą, wysokość bonu na każde dziecko do 18. roku życia to 500 zł, dzieci z niepełnosprawnością uzyskują 1 tys. zł.

Nie będą to pieniądze wypłacane na konto rodziców, a cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że z bonu skorzysta ok. 6,5 mln dzieci w wieku do 18 lat.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.

Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna: https://www.pot.gov.pl/pl. Według resortu rozwoju bon ma dotyczyć imprez turystycznych realizowanych przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju, bon będzie można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500 plus. Zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Z bonu, który ma być świadczeniem jednorazowym, będzie można skorzystać do marca 2022 r.

Prezydencka ustawa o bonie turystycznym uchwalona 19 czerwca, wróciła do Sejmu z propozycjami poprawek Senatu.