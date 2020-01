MR przedstawił projekt, który ma ułatwić handel w UE

Projekt, który reguluje kwestię kar za fałszywe lub wadliwe oświadczenia firm dotyczące zgodnego z prawem wprowadzania towarów do obrotu, przygotował resort rozwoju. Nowe przepisy mają ułatwić handel w UE.

Jak napisano w uzasadnieniu, nowa ustawa określa zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia 2019/515 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

W regulacji tej chodzi o znoszenie barier w swobodnym przepływie towarów poprzez poprawę i skuteczniejsze funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania w obszarze niezharmonizowanym i częściowo zharmonizowanym, tj. w obszarze, w którym prawo europejskie nie określa wymagań dla towarów lub określa je częściowo. Według autorów dotychczasowe zasady były wadliwe, czego koszty ponosili głównie przedsiębiorcy.



Zobacz też: BIG InfoMonitor: handel ma największe zaległości w płatnościach

Przepisy unijne wprowadziły dobrowolne oświadczenia o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu (tzw. "Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu"), co ma zapewnić właściwym organom niezbędne informacje na temat towarów i ich zgodności z przepisami mającymi zastosowanie w innym krajach UE. W ocenie autorów, Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu zastąpi wiele dokumentów, które były wymagane przez właściwe organy i administracje państw członkowskich do tej pory, a także ułatwi podmiotom gospodarczym wykazanie, że ich towary zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu. Według projektu za przedstawienie przez podmiot gospodarczy w Oświadczeniu informacji niepełnej lub niezgodnej ze stanem faktycznym lub prawnym grozi kara pieniężna do 100 000 zł.

Projekt przewiduje też powołanie tzw. Punktów Kontaktowych ds. Produktów (PCP) dla przedsiębiorców. Ich zadaniem będzie dostarczanie informacji dotyczących zasady wzajemnego uznawania, procedur oceny towarów, danych kontaktowych do właściwych organów, informacji lub dostępu do krajowych przepisów technicznych i administracyjnych.