MR przygotowało wytyczne dot. funkcjonowania campingów w trakcie epidemii

Ograniczenie liczebności turystów, adekwatne do wielkości obiektu, zmniejszenie o połowę liczby osób w sanitariatach i udostępnienie 1 stanowiska jedynie dla osób wspólnie zamieszkujących – to niektóre wytyczne dotyczące funkcjonowania campingów, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Od 4 maja br. otwarte zostały hotele i inne obiekty noclegowe, w związku z tym Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i przedstawicielami branży turystycznej przygotowało wytyczne dla funkcjonowania campingów w trakcie epidemii.

Wśród nowych zasad funkcjonowania campingów jest m.in. ograniczenie liczebności turystów adekwatnie do obowiązujących przepisów, w zależności od wielkości obiektu, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu, oraz umieszczenie w widocznym miejscu przy wejściu na camping lub w recepcji campingu informacji o zasadach zachowania higieny na obiekcie.

MR wskazał w rekomendacjach, że przyjeżdżający turyści powinni zaakceptować wszelkie zasady zachowania higieny w okresie epidemii, potwierdzając to własnoręcznym podpisem.

Ponadto resort rozwoju zaleca ograniczenie dostępu do recepcji tylko dla 1 klienta, oraz umożliwienie pobytu w ramach 1 stanowiska jedynie członków społeczności domowej - rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących.

W zaleceniach dla funkcjonowania campingów wskazano również na umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem - informacji o maksymalnej liczbie turystów mogących jednocześnie przebywać i korzystać z campingu. Zaleca się też ograniczenie liczby osób przebywających w sanitariatach. Resort rekomenduje, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby kabin sanitarnych lub liczby umywalek.

Zwrócono uwagę na zapewnienie turystom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) i zobligowanie turystów do dezynfekcji rąk przy wejściu do recepcji, ew. świetlicy, kuchni, przestrzeni wspólnej turystycznej, sanitariatów i obiektów wspólnego użytkowania oraz do posiadania ochrony zakrywającej usta i nos.

MR rekomenduje również zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych i rękawic w recepcji campingu lub w dowolnym punkcie handlowym na terenie obiektu. A także wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcji dezynfekcji rąk.

Wśród nowych wytycznych znalazły się również zalecenia dot. ograniczenia wykorzystania multimediów, infokiosków i innych urządzeń aktywowanych dotykiem. Zaniechanie organizacji wydarzeń (spotkań, imprez towarzyskich) w pomieszczeniach dla większych grup.

Wskazano, że możliwa jest organizacja imprez na otwartej przestrzeni - pikników, spływów kajakowych, wycieczek, ognisk itp. dla turystów przebywających na campingu, z zachowaniem dystansu min. 2 m. W kwestii gastronomii na campingu resort zaleca ograniczenia w zgodzie z ogólnymi ograniczeniami gastronomicznymi.

W wytycznych podkreślono ograniczenia dot. wyposażenia campingu (fitness, siłownie zewnętrzne, parki linowe, parki wodne, place zabaw, wypożyczalnie sprzętu i boiska). Podano, że ograniczenia należy wprowadzać w zgodzie z ogólnymi zasadami dot. tego rodzaju obiektów i usług.

Jak podkreśla resort, celem nowych wytycznych i rekomendacji jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

Resort rozwoju podkreśla, że stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. W związku z czym przypomina o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej, obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych, ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia się ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu) oraz kwarantannie i izolacji dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.