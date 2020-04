MR: rusza wirtualna edycja największego hackathonu w Europie @HackYeah

Rusza wirtualna edycja największego hackathonu w Europie @HackYeah. Jego cel to poszukiwanie nowatorskich recept na walkę ze skutkami epidemii - podało w piątek na Twitterze Ministerstwo Rozwoju.

"Już dziś rusza wirtualna edycja największego hackathonu w Europie @HackYeah. Przez weekend szukać będziemy nowatorskich recept na walkę ze skutkami epidemii" - podał resort rozwoju w tweecie.

"Możecie przyjść z waszymi pomysłami, na temat rozwiązań technologicznych, które mają swoje zastosowanie w kwestii bezpieczeństwa, edukacji, e-commerce, a także lifestyle'u" - powiedział Krzysztof Mazur.

Zainteresowani mogą dzielić się pomysłami, rejestrując się na stronie https://hackyeah.pl/. Hackaton będzie trwał od 3 do 5 kwietnia 2020 r., a pula nagród to 100 tys. zł.

"Jeśli macie takie pomysły i widzicie potencjał, by wypracować technologie, które są świetną odpowiedzią na to, jak te obszary zmieniać w dobie walki z koronawirusem, to koniecznie weźcie udział w tym hackatonie" - dodał.