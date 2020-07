MR: samorządy mogą składać wnioski ws. dotacji z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Od poniedziałku, 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. samorządy mogą składać wnioski do wojewody ws. dotacji z Funduszu Inwestycji Lokalnych - informuje resort rozwoju.

"Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł - nigdy wcześniej państwo nie przedstawiło programu, który tak szeroko wspierałby małe Ojczyzny" - napisało w informacji MR.

Dodało, że ponad 2,6 mld złotych z puli 5 mld zł trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. "Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek - bez zbędnej biurokracji" - zapewniło ministerstwo.

"Czas na składanie wniosków do wojewody ustalono od 27 lipca do 10 sierpnia 2020 r. Następnie wojewoda przekazuje informację o kwocie wnioskowanego wsparcia w podziale na poszczególne jednostki do Prezesa Rady Ministrów do 17 sierpnia 2020 r." - poinformowano.

Podkreślono, że środki za pośrednictwem wojewodów trafią na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 r.

W czwartek - ze względu na wysokie zapotrzebowanie na wsparcie finansowe samorządów - rząd poinformował, że przeznaczy dodatkową pulę środków w wysokości 6 mld zł. Jak podano, będą one przekazywane na konkretne inwestycje. Dodano, że nabór wniosków będzie ogłaszać premier, co najmniej 30 dni przed dniem upływu składania wniosków. W 2020 r. będą to minimum dwa terminy.

"Decyzję o przyznaniu środków będzie podejmować Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji specjalnej komisji. W jej skład wejdą przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja będzie podejmowana w terminie 30 dni od przekazania wniosków Prezesowi Rady Ministrów" - podano.

Jak tłumaczy MR, wiele gmin i powiatów ma problem z wkładem własnym do inwestycji, a środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwolą im na realizację zadań inwestycyjnych. "Pieniądze przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje. Takie jak szkoły, przedszkola, żłobki, wodociągi i kanalizacja, szpitale, domy pomocy społecznej, chodniki czy remonty" - czytamy.

Zaznaczono, że to kolejny zastrzyk pieniędzy, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także rozwój przedsiębiorstw.

- Szczegóły wysokości wsparcia dla danego samorządu można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wyszukiwarka-funduszu-inwestycji-lokalnych