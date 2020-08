MR: skala powrotu do zakupów w lipcu - znacznie powyżej oczekiwań

Sprzedaż detaliczna się odbudowuje, wracając na ścieżkę wzrostu, a skala powrotu do zakupów w lipcu była znacznie powyżej oczekiwań. W sierpniu spodziewamy się utrzymania trendu i wzrostu sprzedaży detalicznej na podobnym poziomie - poinformował resort rozwoju w piątek.

Według danych GUS, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2020 r. zwiększyła się o 3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Wobec poziomu z czerwca br. była jednocześnie wyższa o 6,5 proc.

"Wyniki kolejny miesiąc wskazują na dalszą stopniową odbudowę sprzedaży i pierwszy od początku pandemii wzrost" - podało Ministerstwo Rozwoju. "W okresie styczeń-lipiec spadek sprzedaży wyniósł 3,9 proc. w ujęciu rocznym" - dodał.

Wedle resortu największy wzrost sprzedaży detalicznej zaobserwowano w przedsiębiorstwach sprzedających "meble, rtv, agd" o 15,8 proc., wzrosty odnotowano także w grupach: "tekstylia, odzież, obuwie" - o 5,3 proc., "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" - o 2,3 proc. oraz "pojazdy samochodowe, motocykle, części" - o 0,7 proc.

MR podało, że spadek wykazały jednostki handlujące paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 2,8 proc.), żywnością, napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi (o 1,0 proc.), jak również podmioty zaklasyfikowane do grupy "pozostałe" (o 1,4 proc.).

"Sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego utrzymała się na niezmienionym poziomie" - czytamy.

"Zwiększeniu aktywności w sprzedaży stacjonarnej towarzyszył spadek sprzedaży detalicznej przez Internet. W porównaniu z poprzednim miesiącem, wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących spadła o 10,3 proc." - skomentowało ministerstwo.

Według MR udział tej sprzedaży spadł z 7,7 proc. w czerwcu br. do 6,5 proc. w lipcu br.

Zdaniem resortu spadek udziału sprzedaży przez internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 21,8 proc. do 19,4 proc.), a także podmioty z grup "tekstylia, odzież, obuwie" (z 19,5 proc. do 16,8 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (z 14,1 proc. do 11,1 proc.).