MR: Tarcza Antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami koronawirusa

Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu ma służyć Tarcza Antykryzysowa o wartości 212 mld zł, którą rząd przygotował w związku z epidemią koronawirusa - zaznaczył w środowym komunikacie resort rozwoju.

MR wskazało, że program zawiera rozwiązania dla pracowników, oraz firm: mikro, małych, średnich i dużych. Dodało, że dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.

Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów: Bezpieczeństwo Pracowników - o wartości 30 mld zł; Finansowanie Przedsiębiorstw - 74,2 mld zł; Ochrona Zdrowia - 7,5 mld zł; Wzmocnienie Systemu Finansowego - 70,3 mld zł; oraz Program Inwestycji Publicznych - 30 mld zł.

"Prezentujemy odważny i rozważny plan, który ma zapobiec utracie miejsc pracy, bankructwom, zamykaniu zakładów pracy, zmniejszaniu obrotów i przychodów firm. Ten program to tarcza, koło ratunkowe, jeden z najbardziej kompleksowych pakietów pomocowych w Europie. To program gospodarczy na kolejne miesiące. Proponujemy instrumenty, które mają amortyzować negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na ludzi" - zaznaczył cytowany w komunikacie resortu premier Mateusz Morawiecki.

"W tym nieoczekiwanym, niezwykle trudnym dla nas momencie, możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań i zrobimy wszystko, aby wyhamować wirusa. Jednocześnie zrobimy wszystko, aby nie wyhamować polskiej gospodarki. Służyć temu będzie Tarcza Antykryzysowa - nasze lekarstwo dla polskich przedsiębiorców na obecną sytuację. Bo zdrowie polskich firm to bezpieczeństwo dla pracowników i ich rodzin. Całkowitą wartość Pakietu szacujemy na 212 mld zł, czyli blisko 10 proc. PKB" - podkreśliła cytowana w komunikacie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Minister dodała, że od kilku tygodni jest w stałym kontakcie z każdą branżą, a pakiet dotyczy każdego przedsiębiorcy i pracownika, bez względu na to, jak dużą działalność prowadzi.

Resort rozwoju wymienił kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej, to m.in.: wsparcie dla 500 tys. mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników - będą one mogły skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.

MR zaznaczyło także możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji z funduszu PFR Inwestycje - łącznie o wartości 6 mld zł, a sektor przedsiębiorstw będzie mógł wystąpić o dopłaty do Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek kredytów - z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów. Chodzi o łączną kwotę 500 mln zł.

Zapowiedziało, że Agencja Rozwoju Przemysłu wesprze refinansowanie umów leasingowych dla firm transportowych.

Poza tym państwo dołoży się do pensji pracowników firm w "postoju" - takim firmom pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.

MR zaznaczyło, że rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, zostanie wydłużone prawo do zasiłku opiekuńczego.

Resort rozwoju poinformował, że zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł. brutto.

Podał, że zostanie wprowadzone odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych.

Resort poinformował, że 100 tys. przedsiębiorstw sektora MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł; a średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji - łączna wartość wsparcia dla średnich i dużych przedsiębiorstw to 6 mld zł.

MR dodał, że bez opłat i odsetek zostaną odroczone daniny publiczne - PIT, CIT, VAT, oraz składki na ZUS, a termin złożenia deklaracji podatkowej PIT zostanie przedłużony do końca maja.

Poza tym MR zapowiedziało możliwość rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku; przesunięcie od 1 lipca 2020 r. wejścia w życie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego dla przedsiębiorstw; oraz przesunięcie płatności za media.

Ministerstwo rozwoju zapowiedziało także wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich, oraz wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Resort rozwoju wymienił także możliwość przesunięcia przez samorządy terminu na uiszczenie opłaty za użytkowanie wieczyste.