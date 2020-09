MR: tempo inflacji wolniejsze od oczekiwań

Według wstępnego szacunku GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. były o 2,9 proc. wyższe wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r. i jednocześnie o 0,1 proc. niższe niż w lipcu br. Tempo inflacji jest nieco wolniejsze od oczekiwań na poziomie 3 proc. - zauważył w komentarzu do danych resort rozwoju.

Ministerstwo przypomniało, że szczegółowe dane nt. inflacji GUS poda 15 września.

"W sierpniu, kolejny miesiąc z rzędu, odnotowano spowolnienie spadku cen paliw do prywatnych środków transportu. Wobec poziomu z sierpnia 2019 r. były one niższe o 12,3 proc. wobec spadków w lipcu o 16,1 proc. Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny paliw były o 3,3 proc wyższe niż w lipcu br." - napisano we wtorek.

Ponadto - jak zauważono - w sierpniu (r/r) zanotowano dalsze spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych - do 3 proc. wobec 3,9 proc. w lipcu i 5,7 proc. w czerwcu. Jednocześnie sierpniowy poziom cen żywności i napojów był o 1,1 proc. niższy niż miesiąc wcześniej. W tym czasie ceny nośników energii wzrosły o 4,5 proc. (r/r) wobec wzrostu o 5,1 proc. w lipcu br.

"We wrześniu spodziewamy się utrzymania inflacji na poziomie zbliżonym do obecnego, tj. ok. 3 proc. w ujęciu rocznym oraz 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym. Zmiana cen żywności powinna pozostać na poziomie z sierpnia. Spodziewamy się sezonowego wzrostu cen odzieży i obuwia oraz wzrostu cen w edukacji. Z kolei, w związku ze zmniejszeniem popytu wynikającym z zakończenia wakacji, nie powinny rosnąć już ceny paliw" - napisali analitycy resortu.