MR: terminy wyłożenia projektów planowania przestrzennego mogą być przedłużone

Terminy związane z wyłożeniem do publicznego wglądu projektów aktów planowania przestrzennego mogą być wydłużone - poinformował we wtorek w komunikacie resort rozwoju.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu określa jedynie minimalny okres - 21 dni. Jak podało Ministerstwo Rozwoju, wskazanie przez ustawodawcę jedynie dolnego ograniczenia oznacza, że pozostawił on wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta swobodę określenia okresu trwania wyłożenia, o ile nie jest on krótszy niż 21 dni.

Dodano, że dzięki temu czas wyłożenia może być dostosowany do partykularnych okoliczności danej procedury planistycznej. Należy z tego wywieść - jak wskazano - możliwość przedłużenia przez organ okresu wyłożenia projektu aktu planistycznego.

Wydłużenie procedury wyłożenia należy ogłosić w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, przed upływem pierwotnie zakreślonego terminu wyłożenia - wskazano w komunikacie. Dodano, że powinien być to taki sam sposób, w jaki ogłoszone zostały informacje o wyłożeniu projektu aktu planistycznego do publicznego wglądu. Ogłoszenie to może wskazywać nowy termin dyskusji publicznej, o ile ta się jeszcze nie odbyła.

Przypomniano, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma swobodę w ustalaniu terminu i formy dyskusji publicznej; musi jednak zagwarantować możliwość udziału w niej wszystkim zainteresowanym.

Resort wskazał, że czynności wyłożenia projektu aktu do publicznego wglądu nie należy anulować lub wstrzymywać po ogłoszeniu terminu wyłożenia, bez względu na to, czy dzień wyłożenia projektu już minął. Przepisy ustawy nie przewidują takiej możliwości, a organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Ministerstwo zwróciło też uwagę, że w przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta uzna, że dana czynność procedury planistycznej nie została przeprowadzona poprawnie, w szczególności nie zapewniono należytej partycypacji społecznej, to powinien tę czynność ponowić w pełnym zakresie.

Niepoprawne przeprowadzenie jednej z czynności procedury planistycznej oznacza istotne naruszenie całego trybu i może skutkować nieważnością uchwały w całości lub części - czytamy.