MR: w 2019 r. oddano do użytkowania ponad 200 tys. mieszkań, czyli najwięcej od 1980 r.

W 2019 r. oddano do użytkowania najwięcej mieszkań od 1980 roku, czyli ponad 200 tys. - wskazało Ministerstwo Rozwoju we wtorkowym komentarzu przesłanym PAP. W ocenie resortu 2020 r. też będzie korzystny w kontekście wyników budownictwa mieszkaniowego.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, w 2019 roku oddano do użytkowania o 12 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła też liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w grudniu wzrosła o 43 proc. rdr, a mdm spadła o 16 proc.

Analitycy ministerstwa rozwoju zwrócili uwagę, że w 2019 r. oddano do użytkowania 207,2 tys. mieszkań (w tym tylko w grudniu 22,9 tys.), "co stanowi najwyższy wynik od 1980 roku". "Wpływ na taką sytuację miał sektor rynkowy, który obejmuje 97,8 proc. wszystkich mieszkań oddanych do użytkowania w analizowanym okresie" - wyjaśnili. Dodali, że w tym sektorze dominującą rolę odgrywało z kolei budownictwo deweloperskie (64,6 proc. mieszkań), a w drugiej kolejności indywidualne (34,3 proc.).

W 2019 r. rozpoczęto budowę 237,3 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 6,9 proc. wobec 2018 r. i jednocześnie jest najwyższym wynikiem od 2005 r. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W 2019 r. wydano pozwolenia na budowę 268,5 tys. mieszkań - to o 4,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

"Dane dotyczące rozpoczętych budów pozwalają sądzić, że 2020 rok również będzie korzystny w kontekście wyników budownictwa mieszkaniowego" - ocenili eksperci MR.