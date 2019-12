MR: w 2019 roku mniej zamykanych firm, wyższe zyski przedsiębiorców

Mniej zamykanych przedsiębiorstw, wyższe zyski firm, rekordowa liczba firm założonych online, popularność ulgi na start - wskazuje Ministerstwo Rozwoju we wtorkowym komunikacie podsumowującym mijający rok.

Ministerstwo poinformowało, że w ostatnim roku rosną zyski rodzimych firm, na co ma wpływ dobra kondycja krajowej gospodarki. Jak podkreślono, polska gospodarka jest w czołówce najszybciej rozbijających się gospodarek z UE. "Po 4,9-proc. wzroście PKB w 2017 r. oraz 5,1-proc. wzroście w 2018 r., polska gospodarka w dalszym ciągu utrzymuje się na ścieżce stabilnego rozwoju gospodarczego" - podkreślono.

Cytowana w komunikacie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz (do listopadowych wyborów kierowała resortem przedsiębiorczości i technologii - PAP) przypomniała, że według danych Eurostat w trzecim kwartale 2019 r. Polska ze wzrostem 4,1 proc. rok do roku, znalazła w unijnej czołówce. "Te i inne dane stawiają naszą gospodarkę w gronie liderów wzrostu w całej Unii Europejskiej. Solidne fundamenty polskiej gospodarki pozwalają stawić czoła pogarszającej się sytuacji w najbliższym otoczeniu" oceniła.

Minister podsumowując mijający rok zwróciła uwagę, że w 2019 roku zaobserwowano efekty wcześniej wprowadzonych zmian - m.in. Konstytucji Biznesu, ulgi na start, Polskiej Strefy Inwestycji czy małego ZUS-u. Zapowiedziała, że kolejne zmiany mające ułatwić życie przedsiębiorcom będą wchodzić np. na początku 2020 roku.

Odnosząc się do Konstytucji Biznesu ministerstwo zaznaczyło, że dużą popularnością cieszy się ulga na start. Od 30 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. chęć skorzystania z niej zgłosiło ok. 335 tys. przedsiębiorców, czyli ok. 77 proc. uprawnionych.

Resort dodał, że do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisanych jest 670 prokurentów. Możliwość ustanawiania prokury przez osobę fizyczną wprowadziła także Konstytucja Biznesu. Także sądy coraz częściej w swoim orzecznictwie odwołują się do zasad ogólnych Konstytucji Biznesu - dodał resort.

MR poinformowało, że w tym roku zmniejszyła się o blisko 10 proc. liczba firm, które zdecydowały się zamknąć swoją działalność. "Widzimy w tej kwestii pozytywny trend (2017 - 183,7 tys. zamkniętych działalności; 2018 - 177 tys.; 2019 - ok. 160 tys.). Dane te świadczą o zwiększeniu przeżywalności polskich firm, co jest jednym z celów Konstytucji Biznesu" - zaznaczono.

Polskie firmy zarabiają też coraz więcej. Ministerstwo poinformowało, że po trzech pierwszych kwartałach br. ich zysk netto wzrósł o 2,9 proc. w ujęciu rocznym. W przychodach firm zwiększa się udział eksportu, rośnie też poziom inwestycji przedsiębiorstw. Od stycznia do września zwiększyły się one o 16 proc. rok do roku i doszły do 104,5 mld zł.

"W sumie - w pierwszych trzech kwartałach tego roku - przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw wyniosły 2,38 bln zł. Oznacza to wzrost o 6,7 proc. rok do roku. Zysk netto, w sumie o 2,9 proc., wykazało 77,7 proc. podmiotów" - podkreślił resort.

Z danych MR wynika, że w tym roku aż co piątą działalność gospodarczą (20,6 proc.) założono przez internet. W listopadzie i grudniu br. w ten sposób założono już co czwartą firmę (25,2 proc. miesięcznie). "Pod tym względem obserwujemy systematyczny trend wzrostowy od ponad 6 lat. Przy czym jego dynamika znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat - jest to zmiana o ponad 18 punktów procentowych od stycznia 2017 r." - dodano.

Od roku obowiązywania ustawy dotyczącej ustanowienia zarządu sukcesyjnego, 13,5 tys. firm złożyło takie wnioski. Taki zarząd pozwala "przeżyć" firmie po śmierci jej właściciela. Ministerstwo podało, że dzięki nowym przepisom 915 firm udało się uratować przed likwidacją po śmierci właściciela.

Rośnie też liczba zagranicznych inwestycji w Polsce. "Od początku 2016 r. przyciągnęliśmy 1248 inwestycji. Ich deklarowana wartość to 56,7 mld zł, a liczba miejsc pracy - 36,9 tys." - zaznaczono.

Dodano, że po reformie specjalnych stref ekonomicznych i wprowadzeniu Polskiej Strefy Inwestycji, od września 2018 przyciągnięto 383 projektów zgłoszonych przez 367 firm. Blisko trzy czwarte tych firm było z polskim kapitałem. Deklarowana wartość przedsięwzięć to ok. 18,3 mld zł, z czego 8,3 mld zł (45 proc.) ze strony firm z polskim kapitałem.

W ostatnim roku upowszechniony został model prosumencki, czyli taki, w którym każdy może produkować energię na własne potrzeby, magazynując jej nadwyżki w sieci po to, by później je wykorzystać. "Między innymi dzięki naszym działaniom obserwujemy w Polsce boom na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ich liczba zwiększyła się z ok. 16 tys. w 2016 do ok. 85,6 tys. w pierwszym kwartale 2019 r." - wskazano.

MR przypomniało, że wprowadzono m.in. ulgę termomodernizacyjną w podatku dochodowym od osób fizycznych, umożliwiającą odliczenie inwestycji np. w instalację paneli fotowoltaicznych, do 53 tys. zł, od podstawy opodatkowania PIT. Znowelizowano również Prawo energetyczne i Prawo budowlane tak, by instalowane w nowych budynkach źródła ciepła nie prowadziły do powstawania smogu. Wprowadzono jednolitą, obniżoną stawkę podatku VAT (8 proc. wobec dotychczasowych 23 proc.) na instalację mikorinstalacji OZE na budynkach - wyliczył resort.