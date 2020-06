MR: w czasie pandemii firmy kosmetyczne mogą korzystać ze wsparcia UE w zagranicznej ekspansji

W czasie pandemii polskie firmy kosmetyczne mogą korzystać m.in. z unijnego wsparcia w ich ekspansji zagranicznej - przypomniał resort rozwoju. Polska jest 5. rynkiem kosmetycznym w Europie.

Jak czytamy w komunikacie MR, branża kosmetyczna może liczyć m.in. na wsparcie z funduszy unijnych, np. z Programu promocji branż, z projektu pozakonkursowego pn. "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand".

Resort przypomniał, że Polska jest 5. rynkiem kosmetycznym w Europie. Wartość eksportu naszych kosmetyków do ponad 160 krajów świata szacuje się na ok. 3 mld euro. Przemysł kosmetyczny należy do najważniejszych sektorów polskiej gospodarki, zarówno jeśli chodzi o konsumpcję wewnętrzną, jak i eksport.

"Wspieramy eksport i obecność polskich produktów kosmetycznych na zagranicznych rynkach i targach, szczególnie teraz, w czasie pandemii Covid-19. To jeden z najważniejszych i zarazem najprężniej rozwijających się sektorów naszej gospodarki" - powiedziała, cytowana w piątkowym komunikacie, wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk podczas rozmów z przedstawicielami branży kosmetycznej.

Resort zaznaczył, że jednym z najważniejszych działań służących promocji i rozwoju eksportu jest udział i organizacja kongresów czy targów.

"Obecnie programy promocji eksportu są w większości finansowane ze środków unijnych w ramach m.in. takich programów, jak "Brand" i "Go to Brand". W dobie pandemii koronawirusa staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom branży kosmetycznej związanym z chęcią uczestnictwa w międzynarodowych kongresach i targach, które coraz częściej będą organizowane online bądź w systemie mieszanym, hybrydowym" - dodała wiceszefowa MR.

W Polsce działa blisko 400 producentów kosmetyków. Zdecydowana większość to firmy z kapitałem polskim, przeważnie mikro i małe przedsiębiorstwa, które stanowią trzy czwarte wszystkich podmiotów. Zakłady produkcyjne w Polsce mają m.in. dwie największe na świecie firmy kosmetyczne jak Procter&Gamble, Unilever i L'Oréal czy Avon i Beiersdorf.

MR w komunikacie poinformował, że firmy z kapitałem krajowym specjalizują się w niszach produktowych, np. kosmetykach do pielęgnacji ciała, organicznych, szamponach, kremach do twarzy, kosmetykach kolorowych. Produkty polskich producentów trafiają do niemal wszystkich państw świata; głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Rosji. W ocenie resortu polskie przedsiębiorstwa są stosunkowo małe, ale też bardziej elastyczne niż globalne koncerny i rozwijają się dzięki specjalizacji w niszowych produktach i rynkach oraz umiejętności szybkiego dostosowania się do zmieniających się preferencji konsumentów. "W trakcie pandemii COVID-19 okazało się, że przewagą sektora jest produkcja wyrobów istotnych dla walki z pandemią i umiejętność szybkiej adaptacji produkcji do nowych warunków i potrzeb rynkowych" - napisano.