MR: w czerwcu odnotujemy nieznaczny wzrost produkcji budowlano-montażowej

W czerwcu odnotujemy nieznaczny wzrost produkcji budowlano-montażowej; będzie on obserwowany we wszystkich działach budownictwa - prognozują analitycy Ministerstwa Rozwoju w komentarzu do wtorkowych danych GUS.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa w maju 2020 r. spadła o 5,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,8 proc.

"Oczekujemy, że w czerwcu odnotujemy nieznaczny wzrost produkcji budowlano-montażowej, przy czym będzie on obserwowany we wszystkich działach budownictwa" - wskazał resort rozwoju.

Analitycy resortu rozwoju zwrócili uwagę, że w okresie styczeń-maj 2020 r. produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych nadal wykazywała wzrost (o 3,9 proc.).

Zaznaczyli, że do użytkowania w tym okresie oddano 79,8 tys. mieszkań. "Mimo panującej od drugiej dekady marca pandemii było to tylko o 0,3 proc. mniej niż przed rokiem" - podkreślili. Szacuje się, że jednocześnie na koniec maja w budowie pozostawało 826,9 tys. mieszkań, tj. o 1,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

W maju br. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 0,8 proc. w stosunku do kwietnia 2020 roku (wzrost o 2,3 proc. rdr). W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku była zaś niższa o 5,1 proc.(przed rokiem wzrost o 9,5 proc.). "Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym, spadek wyniósł 1,4 proc." - zaznaczyło MR.

Eksperci podkreślili, że w stosunku do maja ubiegłego roku spadek produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano w jednostkach zajmujących się budową budynków (o 5,3 proc.). Spadki wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano też wśród jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5,1 proc.) oraz realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 4,9 proc).