MR: w kolejnych miesiącach aktywność międzynarodowa naszych firm będzie ograniczona

W kolejnych miesiącach aktywność międzynarodowa naszych firm będzie nadal ograniczona głównie z powodu niższego popytu zagranicznego hamującego eksport - prognozuje Ministerstwo Rozwoju w komentarzu do danych GUS. Analitycy wskazali też na niższe inwestycje i popyt krajowy redukujący import.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po maju wyniosła 2,0 mld euro.

Jak zaznaczyli analitycy resortu rozwoju, w maju br. sytuacja w polskim handlu zagranicznym pozostawała pod wpływem niekorzystnych uwarunkowań będących pokłosiem kryzysu wywołanego pandemią. Znalazło to, jak wskazali, potwierdzenie w dalszych głębokich spadkach naszej wymiany. "Niemniej zgodnie z naszymi przewidywaniami, po stronie eksportu - w ślad za stopniowym znoszeniem ograniczeń w kraju i za granicą oraz poprawą wyników produkcji - spadek ten był łagodniejszy niż w miesiącu poprzednim i wyniósł ok. 22 proc. rdr." - podkreślili. Z kolei majowy spadek importu (o ok. 29 proc. rdr) był nieznacznie głębszy niż w kwietniu.

W skali pięciu miesięcy br. eksport towarów z Polski spadł o 8,4 proc. rdr, do 90,6 mld euro, a import zmniejszył się o 10,5 proc., do prawie 88,6 mld euro. "W rezultacie głębszego spadku importu, notowano zdecydowaną poprawę stanu zrównoważenia obrotów" - wskazali eksperci. Dodali, że odnotowany przed rokiem deficyt na poziomie ok. 50 mln euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości 2 mld euro.

Analitycy resortu zwrócili uwagę, że za spadki eksportu w pierwszych pięciu miesiącach br. odpowiadały państwa rozwinięte gospodarczo, gdzie sprzedaż zmniejszyła się o 10 proc., podczas gdy na rynki słabiej rozwinięte i rozwijające się wzrosła o 2,8 proc.

W ocenie MR w kolejnych miesiącach aktywność międzynarodowa naszych przedsiębiorstw nadal będzie ograniczona głównie z uwagi na niższy popyt zagraniczny hamujący eksport, a także niższe inwestycje i popyt krajowy redukujące import. "Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń, zarówno w Polsce, jak i u naszych głównych partnerów handlowych, wyniki naszych obrotów powinny ulegać poprawie" - oczekuje resort. Zdaniem analityków wydają się to potwierdzać np. ostatnie odczyty wskaźnika PMI, zarówno w Polsce, jak i u naszych partnerów ze strefy euro, wskazujące na szybką odbudowę nastrojów w przetwórstwie przemysłowym. "Tak mocnego odbicia wskaźnika dla Polski nie było w historii badania" - wskazali.