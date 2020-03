MR: w marcu oczekujemy spadku sprzedaży produkcji przemysłowej o ok. 5 proc. rdr

W marcu oczekujemy spadku sprzedaży produkcji przemysłowej o ok. 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. - prognozuje Ministerstwo Rozwoju w komentarzu do czwartkowych danych GUS.

Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny, że produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 4,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,2 proc.

Analitycy MR wskazali, że dynamika produkcji sprzedanej w przemyśle w lutym wyraźnie sugerowała postępującą poprawę aktywności sektora. Jednak, jak dodali, obecna sytuacja związana z zaburzeniami wywołanymi epidemią wirusa, zarówno w Polsce jak i jej otoczeniu gospodarczym, będzie "negatywnie ciążyć" na wynikach przemysłu w kolejnych miesiącach.

"W marcu oczekujemy spadku sprzedaży produkcji przemysłowej o ok. 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r." - ocenili eksperci resortu rozwoju.

Zastrzegli, że prognoza jest obciążona "in minus" w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kolejnych tygodniach marca, skuteczności implementacji polityki gospodarczej, a także zdolności producentów do adaptacji do nowych warunków funkcjonowania.