MR: wartość gwarancji BGK w ramach tarczy antykryzysowej wynosi 2,95 mld zł

Wartość gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach tarczy antykryzysowej to 2,95 mld zł - poinformowało w piątek na Twitterze Ministerstwo Rozwoju. Resort dodał, że 22,9 mln zł to gwarancje Biznesmax.

Resort rozwoju wskazał we wpisie, że jest to stan na piątek 15 maja br.

Gwarancja Biznesmax to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu, które pozwala przedsiębiorcy dodatkowo na otrzymanie zwrotu znacznej części zapłaconych odsetek od kredytu objętego gwarancją. Oferta jest przeznaczona dla małych i średnich firm.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.