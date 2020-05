MR: wartość pomocy przyznanej z tarczy antykryzysowej wynosi 32,98 mld zł

W piątek 15 maja br. wartość pomocy przyznanej z tarczy antykryzysowej wyniosła 32,98 mld zł - poinformowało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Rozwoju. Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 4 mln 9 tys. 428 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań - dodano.

Resort podał, że z tarczy antykryzysowej do 15 maja przyznano już m.in. 611 tys. 802 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 3 mld 49 mln 976 tys. 57 zł. Na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 3 mld 92 mln 962 tys. 749 zł.

Przyznano blisko 628 tys. świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 1 mld 249 mln 99 tys. 810 zł, 769 mln 985 tys. 660 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 24 mld 818 mln 618 tys. 838 zł subwencji z tarczy finansowej PFR - czytamy w komunikacie.

Resort podał, że do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 4 mln 9 tys. 428 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym: 25 768 - dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego i dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy.

1 mln 153 tys. 746 wniosków dotyczy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców kolejne 134 tys. 930 wnioski - dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponad 790,5 tys. wniosków dotyczy świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, natomiast wniosków o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych wpłynęło blisko 161 tys. Blisko 61 tys. złożonych wniosków dotyczy odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat. Prawie 1,681 tys. wniosków dotyczy zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r. - wyliczył resort.

Według ministerstwa, dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

"Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii" - czytamy w komunikacie.

W ocenie Ministerstwa Rozwoju, dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60 proc. do nawet 75 proc., co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Resort podkreśla, że jest w ciągłym kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.