MR: we wrześniu inflacja utrzyma się na poziomie ok. 3 proc. rdr

We wrześniu inflacja utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego, tj. ok. 3 proc. w ujęciu rocznym - prognozuje Ministerstwo Rozwoju. Analitycy spodziewają się wzrostu cen żywności i ograniczonego spadku cen w transporcie.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 r. wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc.

"We wrześniu inflacja utrzyma się na poziomie zbliżonym do obecnego, tj. ok. 3 proc. w ujęciu rocznym" - ocenia MR. Według analityków utrzyma się wzrost cen żywności (o ok. 3,4 proc.), oraz tempo wzrostu cen związanych z mieszkaniem oraz zdrowiem i edukacją. "Jednocześnie spodziewamy się ograniczonego spadku cen w transporcie (ok. 6,3 proc.)" - prognozują.

Analitycy resortu rozwoju zwrócili uwagę, że sierpień był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym odnotowano spowolnienie spadku cen paliw do prywatnych środków transportu - w porównaniu z sierpniem 2019 r. były one niższe o 12,3 proc. wobec spadku w lipcu o 16,1 proc. i o 19,3 proc. w czerwcu. "Przełożyło się to na wyhamowanie spadku cen transportu, który w sierpniu wyniósł 7,1 proc. w porównaniu ze spadkiem o 8,5 proc. w lipcu i 11,4 proc. w czerwcu" - zaznaczyli.

W sierpniu "notowaliśmy dalsze, znaczne spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych" - do 3 proc. wobec 3,9 proc. w lipcu i 5,7 proc. w czerwcu. MR wskazało też na ceny nośników energii, które wzrosły o 4,5 proc. - wolniej niż w lipcu (5,1 proc.). "Nadal duży wpływ w tej kategorii ma wzrost cen energii elektrycznej, który wyniósł 11,7 proc." - ocenili analitycy. Sierpień przyniósł również spadek cen odzieży i obuwia o 1,9 proc.

Według resortu rozwoju, w ujęciu rocznym istotny wpływ na poziom inflacji - poza cenami żywności - miał wzrost cen w zakresie użytkowania i wyposażenia mieszkania o 5,7 proc. oraz w kategorii hotele i restauracje o 5,7 proc.

W porównaniu z lipcem br. sierpniowe ceny były o 0,1 proc. niższe, przy spadku cen towarów o 0,3 proc. i wzrośnie cen usług o 0,2 proc. - dodało MR. "Największy wpływ na taki wynik miał spadek cen żywności o 1,2 proc. oraz spadek cen odzieży i obuwia o 1,5 proc." - zaznaczył resort. Zwrócił uwagę, że ceny paliw wzrosły o 3,3 proc., a ceny transportu były o 1,9 proc. wyższe niż w lipcu. Z kolei ceny nośników energii zwiększyły się o 0,1 proc.