MR: z Tarczy antykryzysowej przekazano już 122,47 mld zł

122,47 mld zł przekazano w ramach covidowskiej Tarczy antykryzysowej - poinformował w środę resort rozwoju. Jak dodano, ponad 40 mld zł przeznaczono na zwolnienie ze składek ZUS i na ochronę miejsc pracy oraz mikropożyczki dla firm.

Ministerstwo podało, że 21,08 mld zł kosztowało zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS oraz świadczenia postojowe.

Z kolei 21,81 mld zł z Tarczy przeznaczono na: ochronę miejsc pracy, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, mikropożyczki dla przedsiębiorców.

Ministerstwo dodało, że w ramach pomocy covidowskiej przeznaczono 60,9 mld na subwencje z Tarczy Finansowej PFR. BGK na zabezpieczenie kredytów wydał 19,45 mld zł, a ARP przeznaczyła 44,7 mln zł.

Celem obowiązującej od 1 kwietnia Tarczy antykryzysowej jest przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii. Przewiduje ona m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.