MRiPS: rodzice złożyli już wnioski o 500 plus na ponad 800 tys. dzieci

W ciągu zaledwie dwóch dni od uruchomienia naboru wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, rodzice i opiekunowie złożyli ich już blisko 500 tys. Obejmują one ponad 800 tys. dzieci - poinformowała PAP w środę minister rodziny Marlena Maląg.

od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o "500 plus" na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Szefowa MRiPS przypomniała, że w tym roku obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale dla samych rodziców niewiele się zmienia, zasady przyznawania świadczeń są takie same.

"I tak jak w poprzednich latach, aby dalej otrzymywać 500 plus, należy złożyć nowy wniosek na nowy okres świadczeniowy. Zmienia się tylko tyle, że teraz wnioski można składać wyłącznie online, a pieniądze będą wypłacane bezpośrednio na konto" - podkreśliła Maląg.

Poinformowała, że w ciągu zaledwie dwóch dni od uruchomienia naboru wniosków rodzice i opiekunowie złożyli ich już blisko 500 tys. "Obejmują one ponad 800 tys. dzieci. To najlepiej dowodzi, że elektroniczna droga wnioskowania o świadczenie nie jest problemem" - dodała minister.

Przypomniała, że w tym celu można skorzystać z portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bankowości elektronicznej. "W razie jakichkolwiek pytań można zwrócić się do ZUS poprzez dedykowaną infolinię" - zapewniła Maląg.

Osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia br., otrzymają pierwszą wypłatę świadczenia do 30 czerwca 2022 r. W przypadku wniosków złożonych po tym terminie ustalenie prawa do wypłaty 500 plus nastąpi w maksymalnym czasie do 3 miesięcy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl