MRiPS: w ramach programu "Dobry start" do rodzin trafił już prawie 1 mld zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd ponad 3,28 mln świadczeń na wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start". Do rodziców trafiło już ponad 983 mln zł – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada, jednak złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Według opublikowanych na Twitterze danych MRiPS rodzice złożyli dotąd prawie 2,8 mln wniosków o "Dobry start" obejmujących ponad 3,9 mln dzieci. Uprawnionych do tego świadczenia jest około 4,4 mln dzieci.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd ponad 3,28 mln świadczeń "Dobry start" na łączną kwotę ponad 983 mln zł.

Aby otrzymać świadczenie, wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem: portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Pieniądze z programu przysługują rodzicom dzieci do 20. roku życia i do 24. roku życia - w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

