MRiRW apeluje o składanie online wniosków o płatności w zw. z koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem resort rolnictwa zaapelował do rolników, by elektronicznie składali wnioski o płatności bezpośrednie, a także rozważyli rezygnację z odwiedzania targów i wystaw – podało MRiRW w czwartkowym komunikacie.

"Apeluję do rolników, aby wnioski o płatności bezpośrednie składali elektronicznie. Proszę o korzystanie z wydłużonych terminów składania oświadczeń i nie przychodzenie do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" - napisał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, przypominając, że jeżeli nic się nie zmieniło w uprawach, wystarczy złożenie oświadczenia i nie ma potrzeby, by w ciągu najbliższych dwóch tygodni przychodzić do biur agencji.

Minister zwrócił uwagę, że należy unikać niepotrzebnego narażania siebie i innych oraz przestrzegać zaleceń służb sanitarnych, co polega między innymi na unikaniu niepotrzebnych zgromadzeń ludzi oraz na ograniczeniu kontaktów do niezbędnego minimum.

"Dlatego też apeluję o rozważenie zasadności odwiedzania targów, wystaw czy podobnych skupisk ludzkich" - napisał szef MRiRW do rolników.