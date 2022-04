MRiRW: Białoruś znosi embargo na import jabłek

Od 27 kwietnia 2022 r. Białoruś umożliwiła wwóz m.in. z Polski wybranych owoców m.in. jabłek oraz warzyw, które dotychczas były objęte białoruskim embargiem obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. - poinformowało w czwartek ministerstwo rolnictwa.

Z listy towarów, których wwóz na Białoruś jest zakazany, usunięto: jabłka, gruszki, kabaczki, bakłażany, paprykę, sałaty zielone i mieszanki sałat, rukolę, rzepę, szpinak.

Ministerstwo Rolnictwa Białorusi wyjaśniło, że wykaz zmodyfikowano, by zapobiec problemom z dostępnością i wzrostem cen powyższych towarów - podano w komunikacie resortu.

Od 16 kwietnia 2022 r. Białoruś wprowadziła zakaz przemieszczania się przez granice Euroazjatyckiej Unii Celnej do Białorusi pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej (samochodów i ciągników siodłowych). Ograniczenie to nie obowiązuje w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych w UE, przewożących przesyłki pocztowe i żywe zwierzęta.

Zakaz ten został wprowadzony ze względu na piąty pakiet sankcji wprowadzony przez Unię Europejską wobec przewoźników rosyjskich i białoruskich.

Od 16 kwietnia przewoźnicy mogą wjeżdżać na Białoruś tylko do wyznaczonego terminalu, w celu przeładunku (nie dalej niż do 50 km w głąb od granicy).

Pojazdy unijnych przewoźników zostawiają towar w przygranicznych białoruskich centrach transportowo-logistycznych, które pracują przez całą dobę. Stamtąd towary będą transportowane na wschód samochodami należącymi do przewoźników białoruskich i rosyjskich.

MRiRW opublikowało na swojej stronie wykaz miejsc, w których pojazdy zarejestrowane w UE mogą przepiąć naczepy lub przeładować towar.

Zakaz importu Białoruś wprowadziła od 1 stycznia br., dotyczy on szeregu towarów wyprodukowanych w krajach, które przyjęły sankcje wobec Mińska (państw Unii Europejskiej, USA, Kanada, Norwegia, Albania, Islandia, Macedonia Północna, Wielka Brytania, Czarnogóra, Szwajcaria, Serbia i Liechtenstein).

Zakaz ma obowiązywać przez 6 miesięcy i dotyczy takich towarów jak: mięso wołowe, mięso wieprzowe, mięso i produkty drobiowe, podroby, tłuszcze, kiełbasy, mięso solone, suszone i wędzone, mączka mięsna, mleko i produkcja mleczarska, warzywa, owoce, orzechy, wyroby cukiernicze, sól.

Wartość roczna wymiany handlowej z Białorusią wynosi ok. 200 mln euro (2020 r.), co stanowi 0,6 proc, całego polskiego eksportu żywności. Dominującym towarem są jabłka.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl